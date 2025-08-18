Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιταλικού «Sportmediaset», ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση ύψους 3 εκατoμμυρίων ευρώ στη Μόντσα για την απόκτηση του Ντάνι Μότα.

Ο 27χρονος Πορτογάλος επιθετικός, που ανήκει στη Μόντσα εδώ και πέντε χρόνια και έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, προέρχεται από τις ακαδημίες των Εντέλα, Σασουόλο και Γιουβέντους.

Παρά το ενδιαφέρον του «δικεφάλου», το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο ποδοσφαιριστής δεν δείχνει θετικός στη μεταγραφή, καθώς η προτίμησή του είναι να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία.

Ο Μότα μέτρησε πέρσι 33 αγώνες με 5 γκολ και 2 ασίστ σε Serie A και Coppa Italia, ενώ ήταν βασικός με τη Μόντσα στο πρόσφατο παιχνίδι Κυπέλλου με τη Φροζινόνε.

