Κάτοικος Αθήνας και ΟΑΚΑ θα παραμείνει, σύμφωνα με τη Marca, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, καθώς όπως τονίζεται στο δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας ο 29χρονος φόργουορντ συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό να ανανεώσει το συμβόλαιό του για τα επόμενα δύο χρόνια.

O Χουάντσο πολιορκούνταν το τελευταίο καιρό τόσο από την Μπαρτσελόνα, στην οποία αγωνίζεται ο αδερφός του Βίλι, όσο και από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο απ' ότι φαίνεται αμφότερες θα μείνουν με την... όρεξη, καθώς όπως αναφέρει η Marca η απόφαση του Ισπανού παίκτη του «τριφυλλιού» είναι ειλημμένη και θα μείνει στη χώρα μας και τον Παναθηναϊκό.

Το συμβόλαιό του λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και τη φετινή σεζόν είναι ένας από τους παίκτες που ο Αταμάν χρησιμοποιεί περισσότερο στην Ευρωλίγκα, με τον Ισπανό να «γράφει» κάτι παραπάνω από 23 λεπτά το παιχνίδι, έχοντας 8.8 πόντους και 5.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Κάτι το οποίο οφείλεται και στην εκπληκτική άνοδο των αριθμών του Χουάντσο, με το ποσοστό του στα τρίποντα να έχει εκτοξευθεί από το 26.4% της περσινής περιόδου στο 44.2% που έχει φέτος, το οποίο τον τοποθετεί στη 16η θέση των παικτών στη συγκεκριμένη κατηγορία της Ευρωλίγκας.

Υπενθυμίζεται πως την τελευταία μέρα του 2024, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολάιου του Ματίας Λεσόρ έως το 2028.

Η ανάρτηση του Γιαννακόπουλου

Την ανανέωση του συμβολαίου του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ φωτογράφισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ένα Instagram story, ακολουθώντας ανάλογη... τακτική με την περίπτωση του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος επέκτεινε την συνεργασία του έως το 2028.

Συγκεκριμένα, ανάρτησε μία φωτογραφία του Ισπανού φόργουορντ, συνοδευόμενο για άλλη μία φορά από το τραγούδι «Δεν θα πας πουθενά». Κάτι το οποίο είχε κάνει τόσο πριν την αναέωση του Γάλλου σέντερ, όσο και πριν ανακοινωθεί η επέκταση του συμβολαίου του Κέντρικ Ναν τον περασμένο Μάιο.

Κάτι που ήρθε ως επιβεβαίωση στο δημοσίευμα της Marca, το οποίο έκανε λόγο για νέο συμβόλαιο του Ισπανού φόργουορντ με τους «πράσινους», διάρκειας δύο ετών.

