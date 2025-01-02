Η πέντε φορές Ολυμπιονίκης από την Ουγγαρία, γυμνάστρια Άγκνες Κελέτι, η γηραιότερη εν ζωή Ολυμπιονίκης χρυσού μεταλλίου και επιζήσασα της καταπίεσης των Εβραίων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απεβίωσε σε ηλικία 103 ετών την Πέμπτη, σύμφωνα με την Ουγγρική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Γεννημένη ως Άγκνες Κλάιν στη Βουδαπέστη στις 9 Ιανουαρίου 1921, η Κελέτι εντάχθηκε στην Εθνική Ομοσπονδία Γυμναστικής το 1938 και κατέκτησε το πρώτο της Ουγγρικό πρωτάθλημα το 1940, μόνο για να απαγορευτεί η συμμετοχή της σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες εκείνη τη χρονιά λόγω της εβραϊκής της καταγωγής.

«Η Άγκνες Κέλετι είναι η μεγαλύτερη γυμνάστρια που ανέδειξε η Ουγγαρία, αλλά η ζωή και η καριέρα της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με την πολιτική της χώρας της και τη θρησκεία της», αναφέρει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή στην ιστοσελίδα της.

Η Ουγγρική Ολυμπιακή Επιτροπή ανέφερε ότι η Κελέτι απέφυγε την απέλαση στα ναζιστικά στρατόπεδα, όπου δολοφονήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες Ούγγροι Εβραίοι, κρυβόμενη σε ένα χωριό νότια της Βουδαπέστης με ψεύτικα έγγραφα. Ο πατέρας της και αρκετοί συγγενείς της πέθαναν στο στρατόπεδο θανάτου του Άουσβιτς.

Η Κελέτι κέρδισε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι το 1952 σε ηλικία 31 ετών, όταν οι περισσότεροι γυμνάστριες είχαν ήδη αποσυρθεί, σύμφωνα με την Ουγγρική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Η Κελέτι έφτασε στην κορυφή της καριέρας της το 1956 στη Μελβούρνη, όπου κατέκτησε τέσσερα χρυσά μετάλλια και έγινε η γηραιότερη γυναίκα γυμνάστρια που κέρδισε χρυσό, ανέφερε η Ουγγρική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έναν χρόνο αργότερα, εγκαταστάθηκε στο Ισραήλ, όπου παντρεύτηκε και απέκτησε δύο παιδιά.

Τα 10 Ολυμπιακά μετάλλια της, συμπεριλαμβανομένων των πέντε χρυσών, κατατάσσουν την Κελέτι στη δεύτερη θέση ως την πιο επιτυχημένη αθλήτρια της Ουγγαρίας όλων των εποχών, σύμφωνα με την Ουγγρική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει επίσης λάβει πολλαπλά κρατικά βραβεία της Ουγγαρίας.

