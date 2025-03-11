Στον... 21ο αιώνα εισέρχεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κτίζοντας νέο... Ολντ Τράφορντ, 100.000 θέσεων και προχωρώντας στην ανάπλαση της περιοχής, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο για το πώς θα είναι το νέο «θέατρο των ονείρων» και πώς θα διαμορφωθεί ολόκληρη η περιοχή. Το κόστος της ανάπλασης ανέρχεται σε περίπου 2,4 δισ. ευρώ.

Δείτε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:

Ο λόρδος Φόστερ, του οποίου το αρχιτεκτονικό γραφείο βρίσκεται πίσω από το σχεδιασμό, είπε ότι το νέο στάδιο θα φέρει τους φιλάθλους «πιο κοντά από ποτέ» στον αγωνιστικό χώρο και θα κάνει πιο... ποδοσφαιρικό τον... θόρυβο, ώστε να γίνει πιο σκληρή έδρα.

Το στάδιο θα έχει τρεις ιστούς ύψους 200 μέτρων - τους οποίους ο Λόρδος Φόστερ ονομάζει «η Τρίαινα» - που θα είναι ορατοί από 40 χιλιόμετρα.

Θα καλύπτεται από μια τεράστια ομπρέλα που θα συγκεντρώνει ηλιακή ενέργεια και νερό της βροχής, ενώ θα προστατεύει τις εξέδρες, οι οποίες θα έχουν διπλάσιο μέγεθος από την πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου.

Το γήπεδο θα είναι σχεδιασμένο και για τη διεξαγωγή συναυλιών, καθώς και άλλες εκδηλώσεις.

Άλλες εικόνες που κοινοποίησε ο σύλλογος δείχνουν επίσης ένα νέο γραμμικό πάρκο, ανοιχτό κινηματογράφο και αγορά γύρω από την τοποθεσία, καθώς και ένα «μουσείο ποδοσφαίρου» μέσα στον χώρο του γηπέδου.

Πηγή: skai.gr

