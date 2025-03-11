Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Αρχίζει να θυμίζει…Μήτογλου

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον «αιώνιο» του αντίπαλο στο ΣΕΦ(21:15) στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague θέλοντας να συνεχίσει το φοβερό μομέντουμ που «τρέχε»ι

παο

Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός γιόρτασε χθες(10/3) τα Εκατοστά γενέθλια του και αγωνίζεται σε ένα αρκετά χαρούμενο και γιορτινό κλίμα.

Τελευταίο του θήραμα στην Ευρωλίγκα ήταν η Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Με μπροστάρηδες τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοβ πήρε την νίκη με 82-70 χωρίς να πατήσει ιδιαίτερα το γκάζι. Ο αγώνας απέναντι στο «Τριφύλλι» έχει κατά βάση κριτήρια γοήτρου μετά και την ήττα των ερυθρόλευκων στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας. 

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark