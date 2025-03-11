Παναθηναϊκός: Αρχίζει να θυμίζει…Μήτογλου

Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός γιόρτασε χθες(10/3) τα Εκατοστά γενέθλια του και αγωνίζεται σε ένα αρκετά χαρούμενο και γιορτινό κλίμα.

Τελευταίο του θήραμα στην Ευρωλίγκα ήταν η Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Με μπροστάρηδες τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοβ πήρε την νίκη με 82-70 χωρίς να πατήσει ιδιαίτερα το γκάζι. Ο αγώνας απέναντι στο «Τριφύλλι» έχει κατά βάση κριτήρια γοήτρου μετά και την ήττα των ερυθρόλευκων στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

