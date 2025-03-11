Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τετέ: Ο μοναδικός εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού στις top-5 λίστες

Ο Τετέ είναι ο μόνος παίκτης του Παναθηναϊκού που βρίσκεται στις κατηγορίες των top 5 στα στατιστικά της Stoiximan Super Leaguε

Τετέ

Ο Παναθηναϊκός περνάει μία δύσκολη χρονική περίοδο… Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» στις τελευταίες αγωνιστικές της Stoiximan Super League έχασαν σημαντικούς βαθμούς. Στα παιχνίδια που έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουν, οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια δεν κατάφεραν να φύγουν με το θετικό αποτέλεσμα. Ακόμη, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τετέ Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark