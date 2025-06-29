Λογαριασμός
Μάνατζερ Ντόρσεϊ: «Αδύνατη η αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό»

Ο εκπρόσωπος του Τάιλερ Ντόρσεϊ προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση των σεναρίων περί αποχώρησης του Τάιλερ Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό

Σε κατηγορηματική διάψευση των σεναρίων περί αποχώρησης του Τάιλερ Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό προχώρησε ο εκπρόσωπος του Ελληνοαμερικανού γκαρντ.

Μιλώντας στο «Meridian Sports», ο Νίκος Λότσος έβαλε τέλος σε οποιαδήποτε φημολογία. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως ο Ντόρσεϊ υπολογίζεται κανονικά από τους «ερυθρόλευκους» και η αποχώρησή του από τους πρωταθλητές Ελλάδας είναι πρακτικά αδύνατη.

«Δεν υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με μεταγραφή του Ντόρσεϊ. Επίσης, δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός βασίζεται στον Τάιλερ, οποιαδήποτε αποχώρηση από τον Πειραιά είναι πρακτικά αδύνατη», ανέφερε στο Μέσο της Σερβίας ο μάνατζερ του παίκτη.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα είχε γίνει γνωστό μέσω του ρεπορτάζ ότι δεν υπάρχει το παραμικρό ενδεχόμενο να φύγει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από τους Πειραιώτες και ενώ συνδεόταν με πιθανό μεταγραφή στην Παρτίζαν.

Πηγή: sport-fm.gr

