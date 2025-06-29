Μάνατζερ Ντόρσεϊ: «Αδύνατη η αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό»

Σε κατηγορηματική διάψευση των σεναρίων περί αποχώρησης του Τάιλερ Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό προχώρησε ο εκπρόσωπος του Ελληνοαμερικανού γκαρντ.



Μιλώντας στο «Meridian Sports», ο Νίκος Λότσος έβαλε τέλος σε οποιαδήποτε φημολογία. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως ο Ντόρσεϊ υπολογίζεται κανονικά από τους «ερυθρόλευκους» και η αποχώρησή του από τους πρωταθλητές Ελλάδας είναι πρακτικά αδύνατη.

«Δεν υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με μεταγραφή του Ντόρσεϊ. Επίσης, δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός βασίζεται στον Τάιλερ, οποιαδήποτε αποχώρηση από τον Πειραιά είναι πρακτικά αδύνατη», ανέφερε στο Μέσο της Σερβίας ο μάνατζερ του παίκτη.



Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα είχε γίνει γνωστό μέσω του ρεπορτάζ ότι δεν υπάρχει το παραμικρό ενδεχόμενο να φύγει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από τους Πειραιώτες και ενώ συνδεόταν με πιθανό μεταγραφή στην Παρτίζαν.

Agent Tajlera Dorsija: Odlazak iz Olimpijakosa je praktično nemogućhttps://t.co/hkqef4VB83 — Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) June 29, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.