Ολυμπιακός: Τελείωσε τη μεταγραφή του Σιπιόνι

Τη δεύτερη μεταγραφή του, μετά από εκείνη του Ρεμί Καμπελά, οριστικοποίησε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» στις τελικές συζητήσεις που είχαν με την Τίγκρε, διευθέτησαν κάποιες μικρές λεπτομέρειες που είχαν απομείνει με τον σύλλογο της Αργεντινής.



Αυτές αφορούσαν το ποσοστό που θα διατηρήσει η Τίγκρε, με τον Ολυμπιακό να κάνει δικό του τον 20χρονο χαφ. Η μεταγραφή άλλωστε βρισκόταν προ των πυλών και απλώς πλέον επί της ουσίας πήρε... σάρκα και οστά.

Τη Δευτέρα (30/06) αναμένεται να μάθουμε και την ημέρα που θα αφιχθεί στην Ελλάδα ο Σιπιόνι με σκοπό να υπογράψει το πολυετές συμβόλαιό του.

