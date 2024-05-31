Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Στη λίστα της Κάλιαρι ο Λουτσέσκου»

Λίγες ώρες μετά τα τουρκικά δημοσιεύματα που ήθελαν τον Ράζβαν Λουτσέσκου να έχει απορρίψει πρόταση της Μπεσίκτας, ιταλική εφημερίδα κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Κάλιαρι για τον τεχνικό του ΠΑΟΚ

Λουτσέσκου

Περιζήτητος ο Ράζβαν Λουτσέσκου!

Λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα της «Fanatik» στο οποίο αποκαλύφθηκε ότι ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ, απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας, ένα νέο ενδιαφέρον προκύπτει από την Ιταλία!

Σύμφωνα λοιπόν με την «Corriere dello Sport» ο έμπειρος τεχνικός και πρωταθλητής Ελλάδας με τον «δικέφαλο του βορρά» φέρεται πως βρίσκεται στους υποψηφίους για να διαδεχτεί τον Κλαούντιο Ρανιέρι στον πάγκο της Κάλιαρι!

Συγκεκριμένα η ιταλική εφημερίδα αναφέρει ότι μετά την παραμονή της Κάλιαρι στη Serie A και την γνωστοποίηση της αποχώρησης του πρώην προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι μαζί με τον Μάρκο Μπαρόνι οι δυο προπονητές που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ομάδας για την «επόμενη ημέρα», ενώ στα πλάνα βρίσκεται και ο τέως τεχνικός της Σασουόλο, Αλέσιο Ντιονίζι.

Θυμίζουμε ότι ο Λουτσέσκου, έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ από τον περασμένο Φεβρουάριο, έως το 2027.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark