Περιζήτητος ο Ράζβαν Λουτσέσκου!

Λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα της «Fanatik» στο οποίο αποκαλύφθηκε ότι ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ, απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας, ένα νέο ενδιαφέρον προκύπτει από την Ιταλία!

Σύμφωνα λοιπόν με την «Corriere dello Sport» ο έμπειρος τεχνικός και πρωταθλητής Ελλάδας με τον «δικέφαλο του βορρά» φέρεται πως βρίσκεται στους υποψηφίους για να διαδεχτεί τον Κλαούντιο Ρανιέρι στον πάγκο της Κάλιαρι!

Συγκεκριμένα η ιταλική εφημερίδα αναφέρει ότι μετά την παραμονή της Κάλιαρι στη Serie A και την γνωστοποίηση της αποχώρησης του πρώην προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι μαζί με τον Μάρκο Μπαρόνι οι δυο προπονητές που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ομάδας για την «επόμενη ημέρα», ενώ στα πλάνα βρίσκεται και ο τέως τεχνικός της Σασουόλο, Αλέσιο Ντιονίζι.

Θυμίζουμε ότι ο Λουτσέσκου, έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ από τον περασμένο Φεβρουάριο, έως το 2027.

