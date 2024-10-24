Άλμα έξι θέσεων για την Εθνική μας ομάδα στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA!

Οι εκπληκτικές, όσο και ιστορικές εμφανίσεις της «γαλανόλευκης» στο παράθυρο του Οκτωβρίου για τη φάση των ομίλων του Nations League, εκτόξευσαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο ranking της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου!

Χάρη στις νίκες επί της Αγγλίας (1-2) και της Ιρλανδίας (1-0), η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σκαρφάλωσε στην 42η θέση του FIFA ranking και στην 22η της UEFA!

Χαρακτηριστικό είναι πως από τα μέση Ιουλίου και έπειτα, η Ελλάδα έχει κερδίσει συνολικά 12 θέσεις, καθώς, εκείνη την περίοδο βρισκόταν στο Νο. 54 του κόσμου!

Το Top-10 του FIFA ranking:



1. Αργεντινή 1883.5

2. Γαλλία 1859.85

3. Ισπανία 1844.33

4. Αγγλία 1807.83

5. Βραζιλία 1784.37

6. Βέλγιο 1761.27

7. Πορτογαλία 1752.68

8. Ολλανδία 1748.24

9. Ιταλία 1729.40

10. Κολομβία 1724.37

...

42. Ελλάδα 1487.42

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.