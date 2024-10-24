Σπόραρ - Γερεμέγιεφ: Ποιον επέλεξε ο Αλόνσο για την Τσέλσι

Ο Άντρας Σπόραρ κατάφερε να ξεπεράσει την ίωση που τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες ημέρες, αλλά η συμμετοχή του στον αγώνα με την Τσέλσι παραμένει περιορισμένη. Ο Σλοβένος επιθετικός έχει πραγματοποιήσει μόλις μία προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επιλογή του στην αρχική ενδεκάδα. Ωστόσο, παραμένει στη διάθεση του προπονητή για να προσφέρει βοήθεια από τον πάγκο, αν χρειαστεί, προς το τέλος της αναμέτρησης.

