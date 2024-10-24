Απαλλακτική για τον Έρικ Λαμέλα ήταν η απόφαση του αθλητικού δικαστή.

Το πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Super League αποδέχθηκε την ένσταση μερικής ακυρότητας που κατέθεσε η ΑΕΚ (τονίζοντας ότι το άρθρο βάσει του οποίου έγινε η κλήση προβλέπει ο παίκτης να έχει αποβληθεί).

Έτσι, τον απάλλαξε για τυπικούς λόγους από τις κατηγορίες και ο Αργεντινός θα υπολογίζεται κανονικά για το σαββατιάτικο ματς με τον Πανσερραϊκό.

Αντιθέτως, στον Ντάνιελ Βέγκα επιβλήθηκε αποκλεισμός 15 ημερών από τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ χρηματική ποινή ύψους 8.000 ευρώ επιβλήθηκε στην κιτρινόμαυρη ΠΑΕ.

