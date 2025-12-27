Λογαριασμός
Απηύδησε με την κατάσταση του Πανιωνίου ο Ζούρος: «Σήμερα δηλώνω την παραίτησή μου»

Αμέσως μετά τη νέα βαριά ήττα που υπέστη ο Πανιώνιος, αυτή τη φορά από τον Ηρακλή, ο Ηλίας Ζούρος δήλωσε on air την παραίτησή του από τον Ιστορικό

Ζούρος

Βαριά... άρρωστος ο Πανιώνιος, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου (27/12) υπέστη την έβδομη διαδοχική του ήττα σε όλες τις διοργανώσεις, χάνοντας με... κάτω τα χέρια από τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αμέσως μετά τη νέα βαριά ήττα, ο Ηλίας Ζούρος, που είχε... προϊδεάσει με τις δηλώσεις του στο ημίχρονο, δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ πως απόψε δηλώνει την παραίτησή του στη διοίκηση του Ιστορικού!

Με μόλις δύο νίκες στα 23 φετινά επίσημα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν έχει καταφέρει να... σηκώσει κεφάλι και να βρει τον δρόμο των καλών εμφανίσεων, παρά το γεγονός πως έχει προβεί σε αρκετές αλλαγές, τόσο σε επίπεδο ρόστερ και παικτών, όσο και στο τεχνικό επιτελείο του συλλόγου.

Για την ιστορία, ο 59χρονος τεχνικός ανέλαβε τη θέση του προπονητή στον Πανιώνιο στις 26 Οκτωβρίου, μετρώντας μόλις μία νίκη, αυτή κόντρα στην Καρδίτσα με σκορ 107-105 στην παράταση, σε 15 παιχνίδια.

Πηγή: sport-fm.gr

