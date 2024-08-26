Από το πουθενά και ενώ παραμένει η μοναδική ομάδα της Premier League χωρίς μεταγραφή, η Λίβερπουλ πάει να κάνει το «μπαμ» στο φινάλε του καλοκαιρινού παζαριού.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «κόκκινοι» προσέγγισαν τη Γιουβέντους για τον Φεντερίκο Κιέζα, με τον Ιταλό εξτρέμ να είναι διαθέσιμος, αφού δεν βρίσκεται στα πλάνα των «μπιανκονέρι». Θυμίζουμε το όνομα του Κιέζα έχει «παίξει» πολύ δυνατά και για την Μπαρτσελόνα. Μάλιστα προ ημερών δημοσιεύματα ανέφεραν πως υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Τα δεδομένα, ωστόσο, αλλάζουν, αφού η Λίβερπουλ φέρεται να μπήκε στο «κόλπο» της απόκτησής του, ενώ ο ίδιος ο Κιέζα παρουσιάζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Αγγλία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.