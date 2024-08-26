Ντέιβιντ Μπέκαμ: Το συγκινητικό αντίο στον Σβεν Γκόραν Έρικσον

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέτισε φόρο τιμής στον «αληθινό κύριο» πρώην προπονητή της Αγγλίας, Σβεν-Γκόραν Έρικσον, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 76 ετών και είπε ότι θα είναι «για πάντα ευγνώμων».

Ο Σουηδός Έρικσον, ο πρώτος μη Βρετανός προπονητής της Αγγλίας, όρισε τον Μπέκαμ ως αρχηγό της Εθνικής ομάδας της χώρας μετά την τοποθέτησή του στην ομάδα το 2001.

Ήταν προπονητής σε όλους εκτός από δύο από τους 59 αγώνες που ο Μπέκαμ ήταν αρχηγός της Αγγλίας.

«Σβεν, σε ευχαριστώ που ήσουν πάντα ο παθιασμένος, στοργικός, ήρεμος, άνθρωπος που ήσουν πάντα και αληθινός κύριος», είπε ο πρώην μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Ρεάλ Μαδρίτης σε μια συγκινητική του ανάρτηση στο Instagram όπου οι δύο άνδρες αποτυπώνονται να προχωρούν μαζί.

«Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που με έκανες αρχηγό σου», προσθέτει μεταξύ άλλων.

Ο Σβεν Γκόραν Έρικσον απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών, έπειτα από ολιγόμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Έρικσον είχε καρκίνο στο πάγκρεας και στην αρχή της χρονιάς αποκάλυψε ότι είχε μόνο έναν χρόνο να ζήσει «στην καλύτερη περίπτωση».

Former England manager Sven-Goran Eriksson has died at the age of 76. pic.twitter.com/hYxfSeBDvy — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 26, 2024

Πριν από μερικές μέρες, θέλησε να κάνει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση με ένα βίντεο το οποίο «ράγισε» καρδιές. Και τελικά αυτές έσπασαν, το μεσημέρι της Δευτέρας, 26 Αυγούστου.

"The ashes could be thrown into the water here... it feels like home"



Sven-Göran Eriksson ❤️ pic.twitter.com/3e4sIKGoLn — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) August 22, 2024

Η ανακοίνωση του θανάτου του Σβεν Γκόραν Έρικσον, έχοντας νικηθεί από τον καρκίνο, βύθισε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο στο πένθος.

Ο Σουηδός υπήρξε ένας από τους κορυφαίους προπονητές της Ευρώπης τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 και το 2001 έγινε ο πρώτος ξένος τεχνικός που ανέλαβε την εθνική Αγγλίας, με την οποία έφτασε ως τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2002 και το 2006, αλλά και του EURO 2004.

«Ελπίζω ότι θα με θυμάστε ως έναν θετικό τύπο, που προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορούσε. Μην λυπάστε. Χαμογελάστε. Σας ευχαριστώ για όλα - προπονητές, παίκτες, το κοινό. Ήταν όλα φανταστικά. Φροντίστε τον εαυτό σας, φροντίστε τη ζωή σας και ζήστε την. Αντίο!».

Αυτά είχε αναφέρει στις τελευταίες του κουβέντες προς τον κόσμο και φαίνεται ότι αισθανόταν ότι το κακό πλησίαζε. Και προτού φτάσει αυτό το φινάλε, φρόντισε μέχρι να πέσουν οι τίτλοι τέλους να ζήσει ό,τι δεν είχε καταφέρει μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η καριέρα του

Στην καριέρα 42 ετών στους πάγκους, πανηγύρισε 18 τρόπαια και πρωταθλήματα σε Ιταλία και Πορτογαλία. Ήταν ο πρώτος ξένος προπονητής στα «τρία λιοντάρια», οδηγώντας τους Άγγλους τρεις διαδοχικές φορές σε προημιτελικά μεγάλων διοργανώσεων (Μουντιάλ 2002, 2006 και Euro 2004)!

Του έλειπε μια εμπειρία από την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ και έζησε αυτή τη μεγαλύτερη επιθυμία του πριν από λίγους μήνες, με το φιλικό που προγραμματίστηκε προς τιμήν του, ώστε να καθοδηγήσει τους legends των «κόκκινων» απέναντι σ' εκείνους του Άγιαξ.

Έκανε ταξίδια, είδε ξανά γήπεδα, εισέπραξε αγάπη από τον κόσμο στις εξέδρες και τους συλλόγους, γέμισαν τα μάτια του με χρώματα και ποδόσφαιρο και το τέλος τελικά γράφτηκε 7 μήνες μετά τη διάγνωσή του με την αρρώστια... Τότε, του είχαν πει ότι είχε το πολύ έναν χρόνο ζωής. Τελικά το κακό θα ερχόταν αρκετά πιο σύντομα...

Κι εκείνος όταν το κατάλαβε, φρόντισε να πει το πιο απλό προς όλο τον κόσμο, με το βίντεο που κυκλοφόρησε μόλις πριν από πέντε μέρες.

«Να προσέχετε τον εαυτό σας...».

