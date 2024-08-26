Ενισχύθηκε στο κέντρο ο Βόλος, ο οποίος ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Λουκάς Μπερναντού.

Ο Γάλλος αμυντικός μέσος ξεκίνησε την καριέρα του από τη δεύτερη ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ αγωνίστηκε τις τελευταίες τέσσερις σεζόν στην Ολλανδία με τη φανέλα της Έμεν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου Γάλλου αμυντικού μέσου Lucas Bernadou, ο οποίος αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο.

Ο Lucas Bernadou ξεκίνησε την καριέρα του στη Β/ ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν και τα τέσσερα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην ολλανδική Εμμεν.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει στην οικογένεια της τον Lucas Bernadou».

