«Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να το συνειδητοποιήσω! Είναι πραγματικά απίστευτο να υπογράφω σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, στους πρωταθλητές Αγγλίας. Είμαι πολύ περήφανος που θα αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας την επόμενη σεζόν. Όταν ο ατζέντης μου μού είπε πως υπήρχε πιθανότητα να γίνει η μεταγραφή, ενθουσιάστηκα αμέσως. Στη συνέχεια, τα πράγματα έγιναν πιο σοβαρά και τώρα βρίσκομαι εδώ», δήλωσε ο Χρήστος Τζόλης κατά την παρουσίασή του στην Άρσεναλ.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής των πρωταθλητών Αγγλίας μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις και την εμπειρία του στο Emirates ως παίκτης της Νόριτς:



«Είχα μια πολύ όμορφη συζήτηση με τον Μικέλ Αρτέτα. Κράτησε περίπου μία ώρα. Μιλήσαμε για τα πάντα, για τον σύλλογο, για εμένα, για τα σχέδιά του, φυσικά για την ομάδα. Όλα όσα συζητήσαμε ήταν θετικά. Είμαι ένας άμεσος παίκτης και πάντα ψάχνω το γκολ ή την ασίστ. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου ως επιθετικός και ως εξτρέμ. Έχω πάντα μεγάλη επιθυμία να σκοράρω ή να δώσω την τελική πάσα στους συμπαίκτες μου. Παράλληλα, δουλεύω σκληρά για την ομάδα και στο αμυντικό κομμάτι.



Μπορώ να πω πως γνωρίζω πάνω-κάτω το επίπεδο της Premier League. Ξέρω ότι πρόκειται για το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Φυσικά, είναι διαφορετικό να αγωνίζεσαι στη Νόριτς και διαφορετικό στην Άρσεναλ. Νομίζω πως ως παίκτης της Άρσεναλ θα έχεις περισσότερο την μπάλα στα πόδια σου και θα επιτίθεσαι περισσότερο στους αντιπάλους.



Το πρωτάθλημα είναι πολύ απαιτητικό σε σωματικό επίπεδο και η ποιότητα είναι εξαιρετικά υψηλή, οπότε είμαι προετοιμασμένος για αυτή την πρόκληση. Το ίδιο ισχύει και για το Champions League, όπου το επίπεδο είναι επίσης πολύ υψηλό. Πιστεύω, λοιπόν, ότι στην Premier League κάθε παιχνίδι είναι σαν αγώνας Champions League.



Λατρεύω να παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Γνωρίζω τα πάντα για την Premier League και φυσικά για την Άρσεναλ. Παρακολούθησα πάρα πολλά παιχνίδια μέσα στη φετινή σεζόν, ειδικά από τη στιγμή που βρεθήκαμε και εμείς αντιμέτωποι, όπως είπατε. Το παιχνίδι στο γήπεδό μας έληξε 0-3 και μπορώ να πω ότι η Άρσεναλ ήταν η πιο δύσκολη ομάδα απέναντι στην οποία έχω αγωνιστεί μέχρι σήμερα.



Έχουμε παίξει και κόντρα σε άλλες μεγάλες ομάδες, όμως απέναντι στην Άρσεναλ δυσκολευτήκαμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά να δημιουργήσουμε καθαρές ευκαιρίες. Είχαμε κάποιες φάσεις, αλλά όχι πολλές πραγματικά σημαντικές. Από την άλλη, εκείνοι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί και πέτυχαν τρία εξαιρετικά γκολ απέναντί μας. Στο τέλος, το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο.



Είναι πραγματικά απίστευτο ότι έκανα το ντεμπούτο μου στην Premier League στο Emirates! Το έλεγα τις προάλλες στην οικογένειά μου και ήταν μια υπέροχη ανάμνηση. Είχα εντυπωσιαστεί από το γήπεδο. Πάντα έλεγα ότι είναι ένα από τα καλύτερα στάδια στα οποία έχω αγωνιστεί. Στο τέλος χάσαμε με 1-0, αλλά απόλαυσα πραγματικά το πρώτο μου παιχνίδι και θα θυμάμαι για πάντα ότι αγωνίστηκα εδώ, στο Emirates. Ανυπομονώ να επιστρέψω και να παίξω ξανά».

💬 “It’s absolutely amazing to sign for the champions of England.”



Our exclusive interview with Christos Tzolis features his Premier League experience, his pride at joining The Arsenal and much more 📺 — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Για το πόσο έτοιμος είναι να αγωνιστεί με την Άρσεναλ και τους στόχους του, είπε:



«Είχα ένα καλό καλοκαίρι. Είχα 27 ημέρες διακοπών, αν και δεν ήταν όλες ημέρες ξεκούρασης, καθώς παράλληλα δούλεψα για να είμαι έτοιμος. Όπως σας είπα, είχα ακούσει τις φήμες και σκέφτηκα ότι έπρεπε να είμαι προετοιμασμένος! Ήθελα να βρίσκομαι σε καλή κατάσταση και να έχω την απαραίτητη φυσική ετοιμότητα. Έτσι, δούλεψα σκληρά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στη συνέχεια, έκανα ήδη δύο εβδομάδες προετοιμασίας με την Μπριζ, οπότε είμαι σε αρκετά καλή κατάσταση για να ξεκινήσω τη νέα μου ζωή εδώ.



Ο στόχος μου είναι, φυσικά, να κατακτήσω τίτλους. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος όλων και θέλουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Παράλληλα, θέλω να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο συμμετοχής με την ομάδα και είμαι σίγουρος ότι όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Για εμένα, το πιο σημαντικό είναι να προσαρμοστώ καλά στην ομάδα, να αποκτήσω καλή χημεία με τους συμπαίκτες μου, να αγωνιστώ όσο περισσότερο μπορώ και τότε πιστεύω πως θα τα πάμε εξαιρετικά.



Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ μέλος αυτής της σπουδαίας ομάδας. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους πάντες, να αγωνιστώ μπροστά στους φιλάθλους στο γήπεδο και να πετύχω το πρώτο μου γκολ στο Emirates».

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