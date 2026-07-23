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Στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Βασίλης Τολιόπουλος

Επιστρέφει για τέταρτη φορά στους «κίτρινους» ο 30χρονος γκαρντ - Απομένει για το τυπικό σκέλος για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του

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Τολιόπουλος

Έτοιμη να ολοκληρωθεί και τυπικά είναι η επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη! Ο έμπειρος Έλληνας γκαρντ μετά από μια σεζόν στον Παναθηναϊκό, θα φορέσει ξανά τα «κίτρινα» καθώς οι δυο πλευρές, έχουν έρθει σε συμφωνία και ο διεθνής παίκτης θα αγωνιστεί ξανά στη Θεσσαλονίκη!

Ο Τολιόπουλος έφτασε λίγο μετά της 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μετακίνησής του στον Άρη, με τις ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή συμβολαίου τριετούς διάρκειας.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Άρης Βασίλης Τολιόπουλος Παναθηναϊκός
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