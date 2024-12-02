Λογαριασμός
Τραγωδία στη Γουινέα: Περίπου 56 νεκροί σε αγώνα ποδοσφαίρου - Δείτε βίντεο

Τριψήφιος εκτιμάται πως είναι ο αριθμός νεκρών οπαδών σε επεισόδια που ξέσπασαν σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Γουινέα

UPDATE: 11:20
Γουινέα αγώνας ποδοσφαίρου

Σε τραγωδία με αμέτρητο αριθμό νεκρών εξελίχθηκε ένας αγώνας ποδοσφαίρου στην Ενζερεκορέ, στη νοτιοανατολική Γουινέα. Από συγκρούσεις που ξέσπασαν δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, με αναφορές να κάνουν λόγο ακόμη και για τριψήφιο αριθμό θυμάτων.

«Έχουμε περίπου εκατό νεκρούς. Πτώματα είναι παραταγμένα όσο φθάνει το μάτι στο νοσοκομείο. Άλλα αφέθηκαν ακόμα και στο δάπεδο στους διαδρόμους. Το νεκροτομείο είναι γεμάτο», είπε γιατρός σε περιφερειακό νοσοκομείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Υπάρχουν δεκάδες νεκροί», είπε δεύτερος γιατρός.

Σε βίντεο, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επαληθευτεί, διακρίνονται πολλά άψυχα σώματα.

«Όλα ξεκίνησαν από την αμφισβήτηση απόφασης του διαιτητή. Υποστηρικτές εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αυτόπτης μάρτυρας, από τον όρο να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του.

Σύμφωνα με τον Τύπο της Γουινέας, ο αγώνας αποτελούσε μέρος τουρνουά αφιερωμένου στον επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας, τον Μαμαντί Ντουμπουγιά, που κατέλαβε την εξουσία με το πραξικόπημα του Σεπτεμβρίου του 2021 και έκτοτε έχει ονομαστεί πρόεδρος.

Οι αθλητικές διοργανώσεις του είδους έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα στη Γουινέα, κάτι που παρατηρητές εκλαμβάνουν ως προσπάθεια προώθησης ενδεχόμενης υποψηφιότητας του κ. Ντουμπουγιά στις προσεχείς προεδρικές εκλογές.

Πηγή: sport-fm.gr

