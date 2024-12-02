Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε να αντιμετωπίσει μια σειρά γεγονότων πριν από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην Κρήτη, αλλά και ορισμένα που προέκυψαν κατά τη διάρκειά του. Τα διαχειρίστηκε όλα σωστά, κάνοντας ένα πολύ καλό κοουτσάρισμα το οποίο έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να φύγει από μια δύσκολη έδρα. Απέναντι σε έναν αντίπαλο που ήταν καλά στημένος, είχε στόχευση και ζόρισε τους «ερυθρόλευκους».

Έχουμε πει πολλάκις πως ο Βάσκος ξέρει να βγάζει από τη μύγα ξίγκι αφού ακόμα και πολλές δυσκολίες να βρει μπροστά του, θα βρει τον τρόπο να τις ξεπεράσει. Δεν είχε ούτε στο Γεντί Κουλέ τον καλύτερο εξτρέμ του (Ζέλσον), αλλά και τους Γκαρθία, Κάρμο, Γιάρεμτσουκ. Ο τελευταίος, αν ήταν καλά θα έπαιζε πιθανότατα βασικός αλλά στάθηκε άτυχος στη Ρουμανία. Εκτός αυτών, είχε να διαχειριστεί την επιβάρυνση παικτών του. Η ενδεκάδα που παρέταξε, ξένισε σε αρκετούς. Ο «Μέντι» έριξε τον Μπιανκόν αντί του Ρέτσου, τους Έσε-Στάμενιτς αντί των Γκαρθία-Στάμενιτς, τον Γουίλιαν αντί του Μασούρα, τον Τσικίνιο αντί του Ροντινέι. Αρκετά φρέσκα πόδια…

Το πρώτο ημίχρονο μπορεί να κύλησε με τον Ολυμπιακό να ελέγχει το τέμπο, αλλά χωρίς τις μεγάλες φάσεις. Διάθεση υπήρχε, προσπάθεια για δημιουργία επίσης αλλά μόλις μία φάση με τον Γουίλιαν. Ο Βραζιλιάνος το πάλεψε, προσπάθησε, ήταν θετικότερος από άλλα ματς. Ως εκεί, γιατί ακόμα περιμένουμε πολλά περισσότερα. Ας δούμε πως θα είναι στη συνέχεια, όταν πάρει περισσότερο χρόνο και ρυθμό. Η αλήθεια είναι πως εγώ προσωπικά, από τον Γουίλιαν περιμένω περισσότερα από τον Βέλντε και ο λόγος είναι απλός. Μιλάμε για παίκτη που έπαιξε 32 ματς στην Premier League πέρυσι, δεν γίνεται ξαφνικά να το… έκοψε. Στο μυαλό μου τουλάχιστον, όπως πιθανόν και στου ίδιου.

Στο δεύτερο μέρος, οι Πειραιώτες ήταν καλύτεροι. Μπήκαν με μεγαλύτερη ένταση στο χορτάρι, έχοντας καθαρό μυαλό. Κάτι που τους έλειψε στα προηγούμενα παιχνίδια που δεν πήγαιναν όπως θα ήθελαν. Η υπομονή είναι… αρετή και ο Ολυμπιακός την είχε. Με αρκετές πλαγιοκοπήσεις, κερδισμένες δεύτερες μπάλες και τον Τσικίνιο για ακόμη μια φορά σε all around ρόλο. Το γκολ ήρθε από στατική φάση (επιτέλους, έστω και αν μπήκε με τη δεύτερη) και έκανε τα πράγματα πιο απλά. Η αδυναμία του ΟΦΗ είναι σε αυτές οι μπάλες που έρχονται στην περιοχή του, αφού τα μαρκαρίσματά του συχνά-πυκνά δεν είναι τα σωστά. Έτσι και έγινε. Με τον ποδοσφαιριστή που έπρεπε, με έναν φοβερό τύπο που δεν έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα και περίμενε καρτερικά την ευκαιρία του. Ο Μπιανκόν έπρεπε και ήταν!

Από εκεί και πέρα, ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε ξανά δράση. Άλλαξε τους τρεις παίκτες που είχαν κάρτα (Μπιανκόν, Κοστίνια, Στάμενιτς), φρεσκάροντας και πάλι την ομάδα του, ενώ στη συνέχεια έριξε τον Παπακανέλλο αντί του κουρασμένου Γουίλιαν. Μήνυμα και αυτή η αλλαγή του προς τον Βέλντε, ο οποίος το παρακολούθησε όλο από τον πάγκο…

Ο Ολυμπιακός είχε πέντε παίκτες στην ενδεκάδα που προέρχονται από τις καταπληκτικές ακαδημίες του. Κάτι μοναδικό και πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Διότι μπορεί να το έχουμε δει και κάποιες λίγες φορές ακόμη, αλλά κυρίως γινόταν από ανάγκη. Οι «ερυθρόλευκοι» στηρίζουν τα δικά τους παιδιά εμπράκτως, ο Μεντιλίμπαρ δεν αγχώνεται να βάζει «μικρούς αντί για μεγάλους» και δικαιώνεται σε κάθε του κίνηση. Οι κάτοχοι του Conference League πατάνε γερά στα πόδια τους και είναι ξεκάθαρο πως έχουν λαμπρό μέλλον, με πολλά ακόμη παλικαράκια να έρχονται με σκοπό να μείνουν. Από τους πέντε που έπαιξαν και προέρχονται από τα φυτώρια, έχουν όλοι σηκώσει ευρωπαϊκό. Τζολάκης, Ρέτσος το Conference, οι Μουζακίτης, Κωστούλας, Παπακανέλλος το Youth League. Οι τρεις εξ αυτών ήρθαν από τον πάγκο, σε ένα ματς που έκαιγε! Cojones που θα μπορούσε να πει και ο λατρεμένος Βάσκος!

Πλέον, αρχίζει να παίρνει έστω και αμυδρά, πράγματα από αρκετούς. «Τραβάει» το ροτέισον, παρότι μέχρι πριν λίγο καιρό έμοιαζε σαν ένα τεντωμένο σκοινί έτοιμο να… σπάσει. Ο Στάμενιτς μπορεί να μην εντυπωσίασε αρκετούς, αλλά η μόλις μία λάθος πάσα σε 24 που επιχείρησε είναι εντυπωσιακό. Η μπαλιά του στο 43’ στον Ελ Κααμπί, παρότι ο «σκασμένος» Μαροκινός χάνει το κοντρόλ και δεν εκτελεί, είναι δείγμα του πώς μπορούν να σπάσουν οργανωμένες άμυνες, όπως αυτή του ΟΦΗ. Όταν θα προσθέσει και τις σωστές τοποθετήσεις στο ρεπερτόριό του, τότε θα είναι ακόμη πιο χρήσιμος. Ο Μπιανκόν δείχνει να έχει ξεπεράσει και δικαίως τον Ντόη στη συνείδηση του κόουτς, ο Ολιβέιρα δίνει κάποιες ανάσες που τις έχουν ανάγκη ποδοσφαιριστές όπως ο Κωστούλας.

Το παιχνίδι στην Κρήτη και ο τρόπος που το αντιμετώπισε-προσέγγισε ο Ολυμπιακός και ο προπονητής του, θα μπορούσε να αποτελέσει οδηγό για τη συνέχεια. Διότι πέραν του ιδιαίτερα σημαντικού τριπόντου που έβαλε στο σακούλι η ομάδα και παραμένει στην κορυφή, μαθαίνει διαρκώς πώς να τα βγάζει πέρα μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τις αρχές που θέλει ο 64χρονος, ανεξαρτήτως του ποιος φοράει τη φανέλα. Μαθαίνουν από τις βραδιές που δεν κερδίζουν και από τις άσχημες εμφανίσεις, βελτιώνονται αγωνιστικά και βγάζουν χαρακτήρα, κρατώντας για δεύτερο σερί ματς το μηδέν.

Θέλετε και κάτι ακόμη πιο κομβικό για φινάλε; Το τρίποντο σε αυτή την έδρα, στην οποία δοκιμάζεται σε μια εβδομάδα η ΑΕΚ, έφερε τον Ολυμπιακό στο +3 από τους κιτρινόμαυρους, στο +4 από τον ΠΑΟΚ και στο +5 από τον Παναθηναϊκό. Με τους ασπρόμαυρους να δοκιμάζονται στις Σέρρες και οι πράσινοι στην Τρίπολη, ενώ οι Πειραιώτες παίζουν εντός με τον Βόλο. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα με το σερί που έχτισε. Την άλλη εβδομάδα, πέρα από το ψυχολογικό μπουστάρισμα που θα τον οδηγεί, ενδεχομένως να έχει νέα βαθμολογικά κέρδη.

ΥΓ. Για τον Πιρόλα τα είχαμε πει από την αρχή, αλλά αρκετοί ειρωνεύτηκαν. Ακόμα και όταν τον είδαμε να παίζει, πάλι τα ίδια λέγαμε και δεν αλλάξαμε γνώμη. Ο Ιταλός είναι εξαιρετικός στις τοποθετήσεις του και το διάβασμα του παιχνιδιού. Αν δουλέψει και με την μπάλα στα πόδια, θα μιλάμε για top class player.

