Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Λεσόρ κλήθηκε να διαλέξει ανάμεσα σε σουβλάκι, γύρο και μουσακά: «Οι Έλληνες θα με σκοτώσουν…»

Ο Ματίας Λεσόρ συμμετείχε σε εκπομπή του «SKWEEK» με θέμα το φαγητό και κλήθηκε να διαλέξει ανάμεσα σε σουβλάκι, γύρο και μουσακά

Λεσόρ

Το γαλλικό κανάλι «SKWEEK» ξεκίνησε μία νέα εκπομπή με τίτλο «Taste of Europe», όπου οι μεγαλύτεροι σταρ της Ευρωλίγκας θα μιλούν για το φαγητό της πατρίδας τους αλλά και της χώρας όπου αγωνίζονται.

Πρώτος καλεσμένος ήταν ο Ματίας Λεσόρ, με τον επίσημο λογαριασμό του καναλιού να ανεβάζει ένα μικρό teaser του βίντεο με τον παίκτη του Παναθηναϊκού.

Σε αυτό το μικρής διάρκειας κλιπ, ο Γάλλος καλείται να διαλέξει ανάμεσα σε τρία παραδοσιακά φαγητά της Μαρτινίκας, από την οποία κατάγεται, αλλά και ανάμεσα σε τρία ελληνικά εδέσματα, το σουβλάκι, τον γύρο και τον μουσακά.

Όπως ενημερώνει το «SKWEEK», το πλήρες βίντεο θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη (09/07). Μάλιστα, ο Γάλλος φέρεται να φόρεσε ποδιά και να μαγείρεψε μία ελληνική σπεσιαλιτέ!

Δείτε το teaser:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ Ματίας Λεσόρ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark