Το γαλλικό κανάλι «SKWEEK» ξεκίνησε μία νέα εκπομπή με τίτλο «Taste of Europe», όπου οι μεγαλύτεροι σταρ της Ευρωλίγκας θα μιλούν για το φαγητό της πατρίδας τους αλλά και της χώρας όπου αγωνίζονται.

Πρώτος καλεσμένος ήταν ο Ματίας Λεσόρ, με τον επίσημο λογαριασμό του καναλιού να ανεβάζει ένα μικρό teaser του βίντεο με τον παίκτη του Παναθηναϊκού.

Σε αυτό το μικρής διάρκειας κλιπ, ο Γάλλος καλείται να διαλέξει ανάμεσα σε τρία παραδοσιακά φαγητά της Μαρτινίκας, από την οποία κατάγεται, αλλά και ανάμεσα σε τρία ελληνικά εδέσματα, το σουβλάκι, τον γύρο και τον μουσακά.

Όπως ενημερώνει το «SKWEEK», το πλήρες βίντεο θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη (09/07). Μάλιστα, ο Γάλλος φέρεται να φόρεσε ποδιά και να μαγείρεψε μία ελληνική σπεσιαλιτέ!

Δείτε το teaser:

🚨🍕🇬🇷 MATHIAS LESSORT is our very first guest in the brand-new series “Taste of Europe”!



ON YOUTUBE JULY 9TH 🔥



Brought to you by SBB and proudly sponsored by Turkish Airlines ✈️🍽️



We’re traveling across Europe to taste iconic local dishes with the biggest stars of European… pic.twitter.com/aIAfn3u1NA — SKWEEK (@skweektv) July 7, 2025

