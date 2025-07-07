Ολοένα και πιο κοντά στη συμφωνία με τον Κώστα Αντετοκούνμπο είναι ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι είναι σε επαφές τις τελευταίες ημέρες με τον Έλληνα σέντερ με τον οποίο το χάσμα το οποίο υπήρχε αρχικά, γεφυρώνεται με τις δύο πλευρές πλέον να οδεύουν σε… γάμο.

Θυμίζουμε ότι και προ ετών ο Ολυμπιακός ήθελε να κάνει δικό του τον Κώστα Αντετοκούνμπο χωρίς ωστόσο οι διαπραγματεύσεις αυτές να καταλήγουν σε συμφωνία.

Πλέον και πάλι, αυτό το καλοκαίρι, με τον Έλληνα άσο να έχει μείνει ελεύθερος από τη Μούρθια ήρθαν και πάλι σε επαφές.

Αν και αρχικά υπήρξε μια απόσταση ανάμεσα στις οικονομικές απαιτήσεις του παίκτη, με τα χρήματα που δίνουν οι ερυθρόλευκοι, αυτή φαίνεται να μειώνεται και το deal να είναι σε καλό δρόμο.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πρόκειται να αποτελέσει την τρίτη επιλογή σέντερ στο ρόστερ με τον Ολυμπιακό να έχει κλείσει τον Μιλουτίνοφ και να απομένει η εύρεση του δεύτερου.

Μια θέση που δεν μπορεί να αποκλειστεί να καλυφθεί από τον Πετρούσεφ με τον οποίο φαίνεται ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει και οι πιθανότητες να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού στην νέα σεζόν να είναι περισσότερες από αυτές που αρχικά υπήρχαν.

Θυμίζουμε ότι μετά την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό ο Κώστας Αντετοκούνμπο υπέγραψε με την Μούρθια. Με αυτή αγωνίστηκε σε 14 ματς στο ισπανικό πρωτάθλημα έχοντας μέσο όρο 4,4 πόντους, 1 ασίστ, 0,8 τάπες σε 12,7 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

