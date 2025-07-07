ΠΑΟΚ: Παραχωρεί Κοτάρσκι και Πένια

Τις συμφωνίες του ΠΑΟΚ για την παραχώρηση του Ντομινίκ Κοτάρσκι και του Σέρχιο Πένια μετέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ της ομάδας τόνισε πως ο Κροάτης τερματοφύλακας συνεχίζει στην Κοπεγχάγη έναντι του ποσού των 5 εκατ. ευρώ, συν 1,5 εκατ. ευρώ εφικτά μπόνους και οι Θεσσαλονικείς εξασφάλισαν και ένα ποσοστό μεταπώλησης (15%) του διεθνούς γκολκίπερ.

Οριστική, όμως, είναι και η μεταγραφή του Πένια, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του Αλιάνσα Λίμα, με 200.000+100.000 ευρώ +150.000 ευρώ μπόνους που έδωσε και ο «Δικέφαλος του Βορρά».



Ο ΠΑΟΚ είχε προχωρήσει στην αλλαγή των δεδομένων στην εστία του αρκετά νωρίς, αφού κράτησε τον Παβλένκα και παράλληλα πήρε τον Γκουγκεσασβίλι από τον Πανσερραϊκό.



Οι Θεσσαλονικείς, πάντως, συνεχίζουν την αναζήτηση για την αντικατάσταση του Περουβιανού μέσου, που δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ραζβάν Λουτσέσκου.

