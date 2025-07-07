Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα έξτρα διαρκείας

Εν ριπή οφθαλμού εξαντλήθηκαν τα επιπλέον 400 διαρκείας που έθεσε στη διάθεση των φιλάθλων η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Έτσι ο συνολικός αριθμός των διαρκείας για τη νέα σεζόν ανέρχεται σε 7.518. Η διοίκηση έχει αποφασίσει να μην διατεθούν περισσότερα, προκειμένου να μπορούν να βρουν θέση και όσοι φίλαθλοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν διαρκείας ή μένουν εκτός Αθήνας.
H ανακοίνωση:
Το νέο sold out στα εξτρά 400 εισιτήρια διαρκείας που διέθεσε προς πώληση η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποδεικνύει περίτρανα πως η σχέση σας με την ομάδα είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλή στήριξη. Είναι αγάπη, αφοσίωση και τρόπος ζωής!
Σε πρώτη φάση η ομάδα μας είχε αποφασίσει να διαθέσει 7118 εισιτήρια διαρκείας για την σεζόν 2025-26, τα οποία έγιναν ανάρπαστα. Λόγω της τεράστιας ζήτησης και παρά του γεγονότος ότι είχε αποφασιστεί να μην ξεπεραστεί ο παραπάνω αριθμός, αποφασίστηκε να διατεθούν άλλα 400, τα οποία επίσης εξαντλήθηκαν πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (04/07), οπότε και έληγε η προθεσμία!
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να σας ευχαριστήσει από καρδιάς για την αδιάκοπη στήριξή σας! Μαζί συνεχίζουμε, πιο ενωμένοι, πιο διψασμένοι και πιο αποφασισμένοι από ποτέ!
