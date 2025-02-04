Παναθηναϊκός: «Θα κάνει μια... μίξη στην ενδεκάδα του ντέρμπι ο Βιτόρια»

Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ενόψει της αυριανής (Τετάρτη) ρεβάνς με τον Ολυμπιακό, μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού, αναφέρθηκε αρχικά στο πόσο κομβική είναι αυτή η εβδομάδα για τους «πράσινους» τονίζοντας με ντέρμπι Κυπέλλου στο Φάληρο κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο, αλλά και με καθοριστικό παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη.



Αναφορικά με τα πλάνα του Ρουί Βιτόρια, σημείωσε ότι ο Πορτογάλος, δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές, έχοντας δοκιμάσει αρκετά πράγματα στο Κορωπί, αλλά δεν αποκλείεται να δούμε μια ενδεκάδα, με βασικούς, αλλά και αναπληρωματικούς, τους οποίους ο Ίβηρας τεχνικός εμπιστεύεται αρκετά.



Τέλος ο Νίκος Αθανασίου, έκανε μια αναφορά στις αλλαγές που θα κληθεί να κάνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού στην ευρωπαϊκή λίστα, όπου μπορούν να γίνουν μόνο τρεις προσθαφαιρέσεις, με τους Πάλμερ-Μπράουν, Σφιντέρσκι και Σιώπη, να είναι αυτοί που θα μπαίνουν, την στιγμή που αποτελεί «γρίφο» το ποιοι θα μείνουν εκτός, πέραν του Σπόραρ που δεδομένα θα είναι ο ένας.

