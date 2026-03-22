Ο Καραλής αποκάλυψε πρόταση του Ντουπλάντις να ραπάρει σε τραγούδι του - Δείτε βίντεο

Αντίπαλοι μόνο στους στίβους, καλοί φίλοι και προσεχώς ίσως συνεργάτες σε τραγούδι Καραλής και Ντουπλάντις

Είναι οι δύο κορυφαίοι επικοντιστές του κόσμου, αλλά η κόντρα τους μένει μόνο στους στίβους. Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις είναι δύο πολύ καλοί φίλοι και μετά τη μεγάλη μάχη τους στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τόρουν, όπου ο Σουηδός πήρε το χρυσό και ο Έλληνας το ασημένιο, έγιναν αποκαλύψεις για… μουσική συνεργασία.

Ο Ντουπλάντις πέρα από παγκόσμιος ρέκορντμαν και ανίκητος στο επί κοντώ είναι και πολύ ταλαντούχος τραγουδιστής. Ο «Μανόλο» αποκάλυψε μετά τη χθεσινή τους αναμέτρηση, πως ο φίλος του πρότεινε να συμμετέχει σε ένα τραγούδι του. «Ο Μόντο θέλει να ραπάρω σε ένα από τα τραγούδια του. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε», τόνισε.

Ο Σουηδός πάντως χαριτολογώντας είπε πως θα προτιμούσε ο Καραλής να μην κάνει δεκτή την πρότασή του, καθώς μάλλον δεν τον θεωρεί ανάλογα ταλαντούχο. «Είναι ο φίλος μου, οπότε μπορώ να είμαι ειλικρινής. Στην πραγματικότητα δεν θέλω να κάνει ραπ στο τραγούδι μου», ανέφερε.

Πηγή: sport-fm.gr

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
