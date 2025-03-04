Στο Βέλγιο, όπου από τη σεζόν 2009-10 εισήχθησαν πλέι οφ (τα πιο χαρακτηριστικά, ίσως, στην Ευρώπη) μετά την κανονική διάρκεια και ο αριθμός των ομάδων μειώθηκε από 18 σε 16, αποφάσισαν να επιστρέψουν στο… παρελθόν.

Όπως έγινε γνωστό, λοιπόν, οι ομάδες της Jupiler League ψήφισαν την κατάργηση των πλέι οφ και την επιστροφή στις 18 ομάδες και στο μοντέλο των δύο γύρων, όπου όλοι παίζουν απέναντι σε όλους εντός και εκτός έδρας.

Το νέο σύστημα, χωρίς πλέι οφ πια, θα τεθεί σε εφαρμογή από τη μεθεπόμενη σεζόν, 2026-27. Στο τραπέζι των συζητήσεων έπεσαν διάφορα μοντέλα, εκείνο, όμως, που «κέρδισε» είναι το πατροπαράδοτο των 18 ομάδων, χωρίς έξτρα μίνι πρωτάθλημα.

Το μοντέλο αυτό, θεωρούν στο Βέλγιο, θα αποσυμφορήσει κάπως το πρόγραμμα και το καλαντάρι των μεγάλων συλλόγων, που θα διευκολυνθούν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις (τα παιχνίδια από 40 θα γίνουν 34), ενώ ήρθε μαζί με νέο πενταετές τηλεοπτικό συμβόλαιο με το δίκτυο DAZN.

Φυσικά, η απόφαση αυτή έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τα δικά μας, αφού δεν είναι μυστικό ότι το βελγικό σύστημα διεξαγωγής ήταν ένα από τα παραδείγματα, που ακολούθησε η ελληνική Super League, για να αλλάξει και το δικό της μοντέλο πριν από μερικά χρόνια και φέτος, μάλιστα, πρόσθεσε και πλέι οφ για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο», που επίσης γίνεται στο Βέλγιο.





