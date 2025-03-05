Ο Παναθηναϊκός έκοψε χθες (04/03) την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, λίγα 24ωρα πριν από τη σπουδαία εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Παίκτες, τεχνικό επιτελείο και μέλη της «πράσινης» ΚΑΕ βρέθηκαν στο VIP Lounge του ΟΑΚΑ, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες για το 2025.

Σε οικογενειακό κλίμα και με πολλά χαμόγελα, τυχεροί της βραδιάς ήταν ο European Ambassador της ΚΑΕ, Φραγκίσκος Αλβέρτης, μαζί με τον νεαρό Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, οι οποίοι βρήκαν τα φλουριά από τις βασιλόπιτες!

Τον λόγο, φυσικά, πήρε και ο Εργκίν Αταμάν, με τον προπονητή της ομάδας να θέτει ως πρώτο στόχο την κατάκτηση της Euroleague, τονίζοντας πως μετά από αυτό το πρωτάθλημα θα είναι πιο εύκολο.

«Ευχαριστούμε τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ευγενική πρόσκληση. Ελπίζω πως όλα θα είναι ίδια με πέρυσι. Φέτος, όμως, έχουμε ένα μικρό μπόνους. Το Κύπελλο, που ήθελε τόσο πολύ ο Κώστας Σλούκας. Το πήραμε ως μπόνους. Φυσικά, ο πρώτος μας στόχος είναι να κατακτήσουμε τον τίτλο στην EuroLeague ξανά. Μετά από αυτό, το πρωτάθλημα θα είναι πιο εύκολο».

