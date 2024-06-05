Με υπερπροσπάθεια στο δεύτερο μισό του ματς ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το κακό του ξεκίνημα, αλλά ηττήθηκε στα πέναλτι (13-11) από την πανίσχυρη Προ Ρέκο, στον ημιτελικό του Final Four του Len Champions League, που γίνεται στη Μάλτα.



Οι «ερυθρόλευκοι» πλήρωσαν σε μεγάλο βαθμό την άσχημη αρχή τους, καθώς χρειάστηκαν περίπου 13 λεπτά για το πρώτο τους γκολ στο ματς, ενώ το σκορ της κανονικής διάρκειας διαμορφώθηκε στο 9-9.

Τρομερή εμφάνιση και από τον τερματοφύλακα, αλλά στη διαδικασία των πέναλτι οι Ιταλοί ήταν πιο εύστοχοι, ενώ αστόχησαν οιΈτσι, η Προ Ρέκο, ενώ από την άλλη η ομάδα του Πειραιά θα παίξει στον μικρό τελικό (7/6, 20:00) με τον ηττημένο του δεύτερου ημιτελικούΠολύ άσχημα μπήκε στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν πολλά λάθη, ενώ οι λίγες επιθέσεις που εκτέλεσαν ήταν άστοχες, με την Προ Ρέκο από την άλλη να εκμεταλλεύεται τις περιπτώσεις που είχε παίκτη παραπάνω και να κλείνει το πρώτο οκτάλεπτο με το υπέρ της 3-0.Στο ίδιο κακό επιθετικό μοτίβο συνέχισαν οι Πειραιώτες και στο δεύτερο οκτάλεπτο, αλλά χάρη στον εξαιρετικό Μπίγιατς οι Ιταλοί δεν έβρισκαν γκολ. Το πρώτο τέρμα του Ολυμπιακού ήρθε από τον Γενηδουνιά, περίπου τρία λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Ο Γιάνγκερ απάντησε για την Προ Ρέκο, με τον Βάμος να κάνει το 4-2 και να μένει μέχρι το τέλος.Με εξαιρετική άμυνα και εκμεταλλευόμενος τον παίκτη παραπάνω με Φουντούλη και Παπαναστασίου ο Ολυμπιακός ισοφάρισε (4-4), στα πρώτα δύο λεπτά του τρίτου οκτάλεπτου. Οι Ιταλοί απάντησαν και πήραν το προβάδισμα, με τον Γενηδουνιά να φέρνει το ματς στα ίσα με πέναλτι (5-5). Ωστόσο, στα τελευταία τρία λεπτά οι «ερυθρόλευκοι» δεν βρήκαν γκολ, αντίθετα με την Προ Ρέκο να βρίσκει δύο και να κλείνει το τρίτο οκτάλεπτο στο 7-5.Στην πρώτη επίθεση του τέταρτου οκτάλεπτου ο Αλαφραγκής μείωσε στο γκολ, αλλά απάντησε ο Ζάλανκι για το +2 (8-6) των Ιταλών. Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με το πέναλτι του Βάμος και τον Δήμου, για το 8-8, στα πέντε λεπτά πριν τη λήξη. Ακολούθησαν άμυνες και από τους δύο, με τον Γενηδουνιά να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του Πειραιά (8-9), στα 2:16’’ πριν τη λήξη. Ο Ντι Φούλβιο ισοφάρισε (9-9), με τους Πειραιώτες να χάνουν ευκαιρίες για το προβάδισμα και την Προ Ρέκο να παίρνει την τελευταία επίθεση, στα 18,8’’ πριν τη λήξη, την άμυνα να βγαίνει και το ματς να πηγαίνει στα πέναλτι.Στα πέναλτι, οι Ιταλοί σκόραραν σε όλα, με τους Δήμου και Γκίλλα να αστοχούν και έτσι τον Ολυμπιακό να γνωρίζει την ήττα με σκορ 13-11.3-0, 1-2, 3-3, 2-4 κ.α. 4-2 πεν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.