Στην Κωνσταντινούπολη και την αγαπημένη του Αναντολού Εφές θα παραμείνει για... πάντα ο Σέιν Λάρκιν!



Ο τουρκικός σύλλογος γνωστοποίησε μέσω των social media πως ήρθε σε συμφωνία με τον 31χρονο εκρηκτικό γκαρντ για επέκταση της συνεργασίας τους για τα επόμενα 4 χρόνια, κάτι που σημαίνει πως ο Αμερικανός άσος θα παραμείνει κάτοικος του «Σινάν Ερντέμ» μέχρι το καλοκαίρι του 2028!



Μετά την ανανέωση του προπονητή της, Τόμισλαβ Μιγιάτοβιτς, η Εφές «δένει» και τον καλύτερο παίκτη της για πολλά ακόμα χρόνια, δείγμα του πόσο πιστεύει στον έμπειρο άσο, θέλοντας να χτίσει πάνω του τη νέα εποχή.



Να θυμίσουμε πως ο Λάρκιν βρίσκεται στον τουρκικό σύλλογο από το 2018, έχοντας κατακτήσει σε αυτά τα έξι χρόνια δύο Ευρωλίγκες (2021, 2022), 3 πρωταθλήματα Τουρκίας (2019, 2021, 2023), ένα Κύπελλο Τουρκίας (2022), αλλά και 3 Super Cup (2018, 2019, 2022), ενώ παράλληλα είχε και πολλές προσωπικές διακρίσεις!



Φέτος, ολοκλήρωσε την χρονιά στην Ευρωλίγκα με 16,8 πόντους, 5,1 ασίστ και 2,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 35 συμμετοχές.

✊ Buckle up and get ready. We have 4 more years! #WhereIStand pic.twitter.com/krM1Khonnb June 3, 2024

