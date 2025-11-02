Στο 23ο λεπτό του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ο Λάζαρος Λάμπρου έδωσε προβάδισμα στον Βόλο με μια εντυπωσιακή κεφαλιά, διαμορφώνοντας το 1-0 που τελικά έκρινε το αποτέλεσμα.

Ο 28χρονος εξτρέμ απέφυγε να πανηγυρίσει, δείχνοντας σεβασμό προς την πρώην ομάδα του, από την οποία ξεκίνησε τις πρώτες του ποδοσφαιρικές σπουδές στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.