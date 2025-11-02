Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ: Τεστ ετοιμότητας για τον «Δικέφαλο» πριν την Ευρώπη

Βίοι αντίθετοι για Πανσερραϊκό και ΠΑΟΚ, οι οποίοι τίθενται αντιμέτωποι στις Σέρρες για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League (19:30, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Novasports Prime).

Οι Σερραίοι, μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΛ Novibet (0-2), παραμένουν προτελευταίοι στη βαθμολογία και ψάχνουν απεγνωσμένα μια αντίδραση που θα φέρει ηρεμία και πίστη στην ομάδα.

Το μέλλον του Κριστιάνο Μπάτσι στον πάγκο είναι αβέβαιο και ίσως... ανύπαρκτο καθώς έχει αποφασιστεί η απομάκρυνσή του, ενώ τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα που ταλανίζουν την ομάδα κάνουν το έργο κόντρα στον ΠΑΟΚ ακόμα πιο δύσκολο.

Τιμωρημένοι είναι οι Λύρατζης, Ντε Μάρκο, Λιάσος, Ρούμιαντσεφ και Νάνελι, με τον Καρέλη να είναι επίσης εκτός λόγω ενοχλήσεων. Αναλυτικά η αποστολή:

Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Ουαγκέ, Καρασαλίδης, Παπαδημητρίου, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Φέλτες, Κάλινιν, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Μπρούκς, Μασκανάκης, Σοφιανός, Ίβαν, Φαλέ, Ζιντάν, Μάρας, Γκριν.

Στον αντίποδα, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετρά πέντε διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και έρχεται από εμφατικό 4-1 επί της ΑΕΛ Novibet στο Κύπελλο.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει μπει στον... αυτόματο και θέλει να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό και να μείνει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος πριν από το ευρωπαϊκό του ματς με τη Γιουνγκ Μπόις την Πέμπτη (06/11) για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Απών ο αρχηγός Ζίβκοβιτς λόγω τιμωρίας, εκτός επίσης οι Πέλκας, Καμαρά και Λόβρεν. Παρ' όλα αυτά, το βάθος του ρόστερ δίνει λύσεις και επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να διαχειριστεί το πρόγραμμα με αυτοπεποίθηση.

Παράλληλα, το ματς στις Σέρρες αποτελεί και ευκαιρία για τον Σουαλιό Μεϊτέ να πάρει ανάσες, καθώς έχει αγωνιστεί και στους 17 φετινούς αγώνες της ομάδας.

Πιθανές ενδεκάδες:

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Τσαούσης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Κάλινιν, Ομεονγκά, Γκιγιομέ, Μπρουκς, Γκριν, Ίβαν, Μπανζάκι.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος,

Βοηθοί: Στεφανής, Βαλιώτης,

Τέταρτος: Τσιάρας,

VAR: Τσακαλίδης, AVAR: Ματσούκας

