Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ρόλο σούπερ ήρωα: «Σταμάτησα κάποιον από το να κλέψει τσάντα από μια κυρία»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε την… εξήγηση για το μαυρισμένο μάτι του μετά το τέλος της αναμέτρησης των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σακραμέντο Κινγκς

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Μετά την ήττα των Μπακς από τους Κινγκς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για το μαυρισμένο μάτι με το οποίο εμφανίστηκε στην αναμέτρηση. Ο Greek Freak είχε μια απίστευτη εξήγηση.

«Είχα πάει για να ψωνίσω και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει μια τσάντα από μια κυρία. Του φώναξα ‘τι κάνεις ρε φίλε; Σταμάτα!’. Τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω. Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τη μαναβική γιατί ήταν σε σοκ. Μετά ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα», τόνισε με ελαφρύ μειδίαμα ο Greek Freak.

Όταν ρωτήθηκε αν αυτή η ιστορία είναι αληθινή, ο 30χρονος σούπερ σταρ απάντησε καταφατικά.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NBA Μιλγουόκι Μπακς Γιάννης Αντετοκούνμπο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark