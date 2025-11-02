Μετά την ήττα των Μπακς από τους Κινγκς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για το μαυρισμένο μάτι με το οποίο εμφανίστηκε στην αναμέτρηση. Ο Greek Freak είχε μια απίστευτη εξήγηση.

«Είχα πάει για να ψωνίσω και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει μια τσάντα από μια κυρία. Του φώναξα ‘τι κάνεις ρε φίλε; Σταμάτα!’. Τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω. Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τη μαναβική γιατί ήταν σε σοκ. Μετά ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα», τόνισε με ελαφρύ μειδίαμα ο Greek Freak.

Όταν ρωτήθηκε αν αυτή η ιστορία είναι αληθινή, ο 30χρονος σούπερ σταρ απάντησε καταφατικά.

Your friendly neighborhood Giannis. 😂 pic.twitter.com/q5gk6zfTqY — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 2, 2025

