Η ΕΠΟ με ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής και πέρα απ' όλες τις υπόλοιπες ομάδες που εξασφάλισαν την άδεια για τη συμμετοχή τους στις εγχώριες ή και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που αναμένεται να βρεθούν, γνωστοποίησε ότι η Λαμία δεν βρίσκεται ανάμεσα στις υπόλοιπες.

Η ομάδα της Φθιώτιδας έχει υποβιβαστεί και μαθηματικά από την Stoiximan Super League, αλλά προς το παρόν δεν έλαβε την άδεια για να δώσει το «παρών» στη δεύτερη κατηγορία. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι δεν θα συμμετάσχει στην SL2, αφού θα κριθεί το είδος της παράβασης, που μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει αφαίρεση βαθμών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη διήμερη συνεδρίασή του εξέτασε όλους τους φακέλους των ΠΑΕ της Α' Εθνικής Κατηγορίας (Super League 1) και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Χορηγεί την άδεια για τις διεθνείς διοργανώσεις UEFA (άδεια UEFA) και τις εγχώριες διοργανώσεις (άδεια Super League 1) για την αγωνιστική περίοδο 2025 - 2026 στις ΠΑΕ:

ΑΕΚ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, ΠΑΟΚ, ΑΡΗΣ, ΟΦΗ.

Χορηγεί την άδεια για τις εγχώριες διοργανώσεις (άδεια Super League 1) για την αγωνιστική περίοδο 2025 - 2026 στις ΠΑΕ:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ.

Δεν χορηγεί την άδεια για τις εγχώριες διοργανώσεις (άδεια Super League 1/Super League 2) για την αγωνιστική περίοδο 2025 - 2026 στην ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ.

Κατά των αποφάσεων του ΠΟΑ δύναται να ασκηθεί έφεση εντός προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή τους.

