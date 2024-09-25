Τεταμένο το κλίμα στη Γένοβα, μερικές ώρες πριν από την έναρξη του μεγάλου αποψινού (22:00) ντέρμπι της πόλης.

Τζένοα και Σαμπντόρια κοντράρονται με φόντο την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας, ενώ η ατμόσφαιρα στα πέριξ του ιστορικού «Luigi Ferraris»... μυρίζει μπαρούτι.

Από το πρωί της Τετάρτης (25/9), πολύ σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων και των αστυνομικών δυνάμεων έχουν ξεσπάσει σε όλη την πόλη, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε τα βίντεο:

