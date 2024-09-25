Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοβαρά επεισόδια στη Γένοβα πριν το μεγάλο ντέρμπι της Τζένοα με την Σαμπντόρια - Δείτε βίντεο

Χούλιγκανς συγρκούστηκαν μεταξύ τους λίγες ώρες πριν από την έναρξη του μεγάλου ντέρμπι ανάμεσα σε Τζένοα και Σαμπντόρια για το Κύπελλο Ιταλιας

Χούλιγκανς

Τεταμένο το κλίμα στη Γένοβα, μερικές ώρες πριν από την έναρξη του μεγάλου αποψινού (22:00) ντέρμπι της πόλης.

Τζένοα και Σαμπντόρια κοντράρονται με φόντο την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας, ενώ η ατμόσφαιρα στα πέριξ του ιστορικού «Luigi Ferraris»... μυρίζει μπαρούτι.

Από το πρωί της Τετάρτης (25/9), πολύ σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων και των αστυνομικών δυνάμεων έχουν ξεσπάσει σε όλη την πόλη, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε τα βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιταλία Χούλιγκανς ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark