Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός στην OPAP Arena, νίκησε τη φοβισμένη ΑΕΚ

Το καλύτερο δώρο στους φίλους του για τα 100 χρόνια ετοιμάζεται να κάνει ο Ολυμπιακός. Με γκολ του Τσικίνιο στο 90’ πέρασε με 1-0 από την OPAP Arena απέναντι στην υπερβολική συντηρητική ΑΕΚ και ξέφυγε με +5 αποκτώντας τεράστιο προβάδισμα για τον τίτλο.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο του ματς στο μεγαλύτερο διάστημα και την καλύτερη φάση, στο 40’ με τον Μπρινιόλι να σταματά πάνω στη γραμμή την προσπάθεια του Κωστούλα. Η μπερδεμένη από τις αλλαγές προσώπων και συστήματος «Ένωση» δεν δημιούργησε μεγάλες φάσεις και στο 90’ από τη συνεργασία των χρυσών αλλαγών, Μπρούνο και Τσικίνιο, ο Πορτογάλος χάρισε τη νίκη-μισό πρωτάθλημα στην ομάδα του.

Έντονες αποδοκιμασίες από μεγάλη μερίδα κοινού της ΑΕΚ στην OPAP Arena, συνθήματα και κατά Ηλιόπουλου.

Στο μυαλό του κόουτς

Ο Ματίας Αλμέιδα άλλαξε τακτική και πολλά πρόσωπα. Για πρώτη φορά μετά από καιρό επέλεξε σχήμα με τρία στόπερ, Βίντα, Μήτογλου και Μουκουντί, με τους Ρότα και Γκατσίνοβιτς σε ρόλο φουλ μπακ. Στον άξονα επέλεξε να αφήσει στον πάγκο Πινέδα και Σιμάνσκι τοποθετώντας Μάνταλο και Λιούμπισιτς, ενώ Λαμέλα και Μαρσιάλ ήταν τα επιθετικά στηρίγματα του Πιερό.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διατήρησε την ίδια συνταγή με μετρημένες αλλαγές. Ο Τζολάκης επέστρεψε στο τέρμα και ο Ορτέγκα προτιμήθηκε αντί του Μπρούνο, ενώ η υπόλοιπη τριάδα, με Πιρόλα, Κάρμο και Κοστίνια διατηρήθηκε, όπως και το δίδυμο των Γκαρθία και Έσε στον άξονα, όπως και οι Πάλμα και Ροντινέι σε ρόλο εξτρέμ. Ο Ζέλσον επελέγη για να παίξει πίσω από τον φορ, που ήταν ο Κωστούλας.

Το ματς

Η πρόθεση της ΑΕΚ να παίξει πιο συντηρητικά και του Ολυμπιακού να πιέσει ψηλά για να κλέψει μπάλες ήταν εμφανής από τα πρώτα λεπτά. Στο πρώτο μισό του ημιχρόνου οι μονομαχίες σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου ήταν αυτές που ξεχώριζαν, με τις καλές στιγμές εκατέρωθεν να είναι ελάχιστες, αφού αμφότεροι οι μονομάχοι δεν έπαιρναν πολλά ρίσκα.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 11’ με ένα σουτ του Πάλμα που απέκρουσε ο σταθερός Μπρινιόλι χωρίς πρόβλημα στην δεξιά του γωνία…

… ενώ δύο λεπτά μετά η «Ένωση» έκανε την πρώτη της καλή επίσκεψη στα αντίπαλα καρέ, με τη σέντρα του Μαρσιάλ να βρίσκει τον Μάνταλο, αλλά η κεφαλιά του ήταν αδύναμη και πέρασε ψηλά άουτ.

Ο Ολυμπιακός άγγιξε το γκολ στο 40’ από την εξαιρετική σέντρα του Ροντινέι στην καρδιά της περιοχής και την πολύ δύσκολη προβολή του Κωστούλα, με τον Μπρινιόλι να κάνει απίθανη επέμβαση και να σώζει πάνω στη γραμμή το 0-1.

Η ΑΕΚ πήγε να απαντήσει στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Λαμέλα να γεμίζει, τον Μουκουντί να γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι στην μικρή περιοχή και τον Πιερό να επιχειρεί ανάποδο ψαλίδι δίνοντας τροχιά στην μπάλα προς την εστία. Ωστόσο καταλογίστηκε ορθώς φάουλ πάνω στον Κοστίνια και η φάση σταμάτησε εκεί.

Το ημίχρονο έκλεισε με θύματα της έντασης εκατέρωθεν, καθώς στο 36' αποχώρησε ο Μαρσιάλ (αντί του Κοϊτά) και στο φινάλε ο Γκαρθία, αμφότεροι λόγω ενοχλήσεων, ενώ ο Πιρόλα έγινε αλλαγή στο ημίχρονο πιάνοντας τα πλευρά του.

Το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους βρήκε την ΑΕΚ να επιχειρεί να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο και τον Ολυμπιακό να ψάχνει την κόντρα, με τη δύναμη να παραμένει το βασικό στοιχείο του αγώνα και τις φάσεις με το… σταγονόμετρο.

Ο Μεντιλίμπαρ επενέβη στο ματς αντικαθιστώντας στο 66’ τους Κωστούλα και Πάλμα με Γιάρεμτσουκ και Τσικίνιο, ενώ στο 68’ η «Ένωση» απείλησε μετά από ώρα με τον Μουκουντί να κάνει ένα γυριστό με πλάτη στο τέρμα, αλλά να στέλνει την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη.

Ο Αλμέιδα περίμενε να φτάσει το 74ο λεπτό για να περάσει στο ματς τον Ελίασον αντί του Λαμέλα θέλοντας να δώσει τόνωση στο επιθετικό παιχνίδι της ΑΕΚ, ενώ πέντε λεπτά μετά έκλεισε τις αλλαγές του (αφού ολοκλήρωσε τις τρεις διακοπές στο ματς) με τον Πινέδα στη θέση του Μάνταλου. Ο Σουηδός είδε το σουτ του από καλή θέση να σταματά πάνω στον Ορτέγκα στο 82'.

Πάνω που όλα έδειχναν πως το ντέρμπι θα κλείσει στη λευκή ισοπαλία, ο Ολυμπιακός χτύπησε την ΑΕΚ στο ξέφωτο. Ο Μπρούνο έφυγε στην πλάτη της άμυνας καλυπτόμενος από τον Γκατσίνοβιτς, έκανε το γύρισμα στον Τσικίνιο και ο Πορτογάλος-αφού πήρε το χρόνου του-σημάδεψε όμορφα την δεξιά γωνία για το 0-1, που έβαλε τη σφραγίδα του ντέρμπι.

MVP: Ο Τσικίνιο πέτυχε το γκολ της νίκης και δεν μπορεί άλλος να πάρει τον τίτλο του πολυτιμότερου. Ο Πορτογάλος αντέδρασε με ψυχραιμία μεγάλου φορ στη φάση που δημιούργησε ο Μπρούνο.

Σφυρίχτρα: Ο Γιαμπλόνσκι δεν έκανε το πολύ σοβαρό λάθος, αλλά άφησε υπέρμετρα το δυναμικό παιχνίδι εκατέρωθεν.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Αλμέιδα): Μπρινιόλι-Βίντα, Μήτογλου, Μουκουντί-Ρότα, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος (79’ Πινέδα), Λιούμπισιτς-Λαμέλα (74’ Ελίασον), Μαρσιάλ (36’ Κοϊτά), Πιερό.

Στον πάγκο οι: Στρακόσα, Πήλιος, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Τσιλούλης, Φερνάντες.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης-Κοστίνια (86’ Μπρούνο), Πιρόλα (46’ Μπιανκόν), Κάρμο, Ορτέγκα-Έσε, Γκαρθία (Μουζακίτης)-Ροντινέι, Ζέλσον, Πάλμα (66’ Τσικίνιο)-Κωστούλας (66’ Γιάρεμτσουκ).

Στον πάγκο οι: Πασχαλάκης, Στάμενιτς, Βέλντε, Ρέτσος.

Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνσκι

Βοηθοί: Κοσλόβσκι, Μπάιτινγκερ

4ος Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς

VAR: Πάτρικ Χανσμπλάουερ

AVAR: Φώτης Πολυχρόνης

