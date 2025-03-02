Έγκυος η Κατερίνα Στεφανίδη: Περιμένει αγοράκι το καλοκαίρι

Έγκυος στο πρώτο της παιδί ανακοίνωσε πως είναι η Κατερίνα Στεφανίδη.

Η κορυφαία επικοντίστρια έκανε γνωστά τα ευχάριστα νέα με μια όμορφη ανάρτηση στα social media. Το καλοκαίρι αναμένεται να φέρει στον κόσμο ένα αγοράκι, που θα ολοκληρώσει την ευτυχία της με τον σύζυγο και προπονητή της, Μιτς Κρίερ.

«Νέος παίχτης μπαίνει στο παιχνίδι. Το 2025 αποφάσισε να μας κάνει μια πολύ απρόσμενη έκπληξη (εδώ φανταστείτε ένα emoji μεταξύ ενθουσιασμένου και τρομοκρατημένου. Έρχεται σύντομα ένα αγοράκι», έγραψε η 35χρονη χρυσή ολυμπιονίκης του 2016, που έχει κατακτήσει άλλα έντεκα μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου στη μεγάλη καριέρα της.

