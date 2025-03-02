Ξεπέρασε το εμπόδιο του Asteras AKTOR και «κλείδωσε» την τετράδα ο ΠΑΟΚ

Ξεπέρασε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κόντρα στον Asteras AKTOR και «κλείδωσε» την τετράδα ο ΠΑΟΚ!

Ερχόμενος από δύο διαδοχικές οδυνηρές ήττες κόντρα σε Στεάουα και Ολυμπιακό, ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντέδρασε και νίκησε με 2-0 την ομάδα της Τρίπολης στην Τούμπα, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα playoffs, όπου θα μπει για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί!

Ανώτερος καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ, με τους φιλοξενούμενους πάντως να είναι πολύ ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο και να απειλούν σε αρκετές περιπτώσεις την εστία του Παβλένκα. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 24' με τον Τάισον και διπλασίασαν τα τέρματά τους στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου (51'), μετά από λάθος του Τσιντώτα και γκολ του Σαμάτα, κάνοντας διαχείριση στο υπόλοιπο του αγώνα και φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

Για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στην Stoiximan Super League, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Athens Kallithea στη Λεωφόρο, ενώ ο Asteras AKTOR, ο οποίος έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στα playoffs των θέσεων 5-8, θα φιλοξενήσει τον Πανσερραϊκό.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με το κλασικό του 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου, μην έχοντας διαθέσιμους Λόβρεν, Ότο, Σβαμπ, Κόλεϊ, Κοτάρσκι και Τσάλοφ. Ο Παβλένκα (ντεμπούτο στο πρωτάθλημα) κάτω από τα δοκάρια, με τους Σάστρε, Κεντζιόρα, Βιετέσκα και Μπάμπα να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Καμαρά και Οζντόεφ ήταν τα δύο χαφ, με τους Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Τάισον πίσω από τον πιο προωθημένο Σαμάτα.

Από την άλλη, ο Σάββας Παντελίδης δεν είχε στην αποστολή του Μακέντα, Μπαρτόλο, Καστάνιο και Έντερ. Ο Τσιντώτας αντικατέστησε τον Παπαδόπουλο κάτω από τα δοκάρια, έχοντας μπροστά του τετράδα τους Γκαρθία, Τριανταφυλλόπουλο, Ντελί και Άλβαρες. Τζανδάρης, Αλάγκμπε και Μούμο αποτέλεσαν την τριάδα στον άξονα, με τους Χατζηγιοβάνη και Ρετζίς να έχουν ρόλο εξτρέμ, δίπλα από τον Γκιοακίνι.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Αστέρα να φτιάχνει την πρώτη μεγάλη φάση στο 4’, όταν στην πρώτη του επίσκεψη στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, ο Μούμο έκανε όμορφο σουτ, με τον Παβλένκα να αποκρούει εντυπωσιακά σε κόρνερ! Αργός ο ρυθμός στο πρώτο δεκάλεπτο, με τους γηπεδούχους να απειλούν στο 11’, όταν ο Κωνσταντέλιας έκανε τρομερή ατομική, περνώντας όλη την άμυνα των φιλοξενούμενων, αλλά σούταρε στο δοκάρι με το εξωτερικό του δεξιού του ποδιού.

Στο 12’ ο ΠΑΟΚ απείλησε ξανά, όταν μετά από λάθος του Αλάγκμπε, ο Ζίβκοβιτς έκλεψε, αλλά βγήκε πολύ πλάγια και δεν κατάφερε να βγάλει τελική, ενώ στο 16’ ο Σέρβος έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, με την κεφαλιά του Σαμάτα να περνάει λίγο πάνω από την εστία του Τσιντώτα. Στο 17’ οι φιλοξενούμενοι απάντησαν, με τον Παβλένκα να δηλώνει ξανά «παρών» με δύσκολη επέμβαση σε κεφαλιά του Τζανδάρη μετά από κόρνερ, ενώ στο 22’ ο Τσιντώτας απέκρουσε με δυσκολία μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Οζντόεφ.

Τελικά, ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο 24’, όταν μετά από πολύ όμορφη προσπάθεια και υπέροχη πάσα με εξωτερικό φάλτσο του Σαμάτα, ο Τάισον μπήκε στη μεγάλη περιοχή του Αστέρα και νίκησε τον Τσιντώτα με διαγώνιο σουτ, βρίσκοντας δίχτυα για πρώτη φορά μετά από 15 παιχνίδια πρωταθλήματος! Στο 28’ ο Μπάμπα συνεργάστηκε με τον Καμαρά, με τον δεύτερο να πλασάρει ψηλά άουτ από πλεονεκτική θέση, ενώ στο 32’ ο Σιδηρόπουλος έδωσε πέναλτι υπέρ του Αστέρα, μετά από μια μονομαχία του Βιετέσκα με τον Γκιοακίνι. Ωστόσο, οι VAR τον κάλεσαν να δει τα ριπλέι, από τα οποία φάνηκε ότι ο Πολωνός αμυντικός βρήκε και την μπάλα, με τον διαιτητή του αγώνα να παίρνει πίσω την αρχική του απόφαση.

Με τον ΠΑΟΚ να έχει ρίξει τον ρυθμό, ο Αστέρας απείλησε ξανά στο 37’, με τον Αλάγκμπε να μπαίνει στη μεγάλη περιοχή έχοντας παίξει το 1-2 με τον Γκιοακίνι, αλλά ο Οζντόεφ τον έκοψε τελευταία στιγμή με εξαιρετικό του τάκλιν. Οι γηπεδούχοι πλησίασε το δεύτερο γκολ στο 43’, όταν ο Τσιντώτας απέκρουσε σέντρα-σουτ του Τσιντώτα, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Κωνσταντέλιας δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα προς την εστία από πού πλεονεκτική θέση. Στο 45’+1’ ο Οζντόεφ έκανε λάθος πάσα έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, με τον Ρετζίς να κλέβει την μπάλα και με τον Αλάγκμπε να σουτάρει, αναγκάζοντας τον Παβλένκα σε μία από εντυπωσιακή επέμβαση.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Τσανδάρη να γυρνάει παρακινδυνευμένα την μπάλα στον Τσιντώτα και με τον Κωνσταντέλια να προσπαθεί να επωφεληθεί, χωρίς επιτυχία, ενώ στο 49’ ο Χατζηγιοβάνης προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Παβλένκα με μακρινό σουτ και με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να μην ρισκάρει, διώχνοντας σε κόρνερ.

Ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τα τέρματα και το προβάδισμά του στο 51 ‘, όταν ο Κωνσταντέλιας έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Τσιντώτας έκανε μεγάλο λάθος, με την μπάλα να περνάει κάτω από το σώμα του και με τον Σαμάτα να σκοράρει προ κενής εστίας για το 2-0!

Στο 57ο λεπτό και μετά από συνεννόηση με τις δύο ομάδες, ο Σιδηρόπουλος σταμάτησε το παιχνίδι για 57 δευτερόλεπτα στην μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, με άπαντες όσοι βρέθηκαν στην Τούμπα να χειροκροτούν και με το ματς να συνεχίζεται μετά από 57 δευτερόλεπτα διακοπής! Στο 59’ ο Τσιντώτας απέκρουσε δύσκολα ένα μακρινό σουτ του Τάισον, ενώ ο ΠΑΟΚ έλεγχε πλήρως τον ρυθμό του αγώνα, κάνοντας διαχείριση του μεγάλου του προβαδίσματος.

Στο τελευταίο 20λεπτο του ματς συνέβησαν ελάχιστα ενδιαφέροντα πράγματα, με τον Τάισον να σουτάρει ψηλά άουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής στο 79' και με τον ΠΑΟΚ να φτάνει με άνεση στο τελικό 2-0, αφού ο Αστέρας έμοιαζε σα να αποδέχθηκε τη μοίρα του μετά το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων.

MVP: Ο Σαμάτα. Δραστήριος και ορεξάτος από το πρώτο μέχρι και το 76ο λεπτό, όταν αντικαταστάθηκε από τον Λουτσέσκου, ο Τανζανός επιθετικός ήταν ο παίκτης του ΠΑΟΚ με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες, έκανε τρομερή ενέργεια και ασίστ στον Τάισον για το 1-0, ενώ χρίστηκε και σκόρερ μετά το λάθος του Τσιντώτα, «κλειδώνοντας» το τρίποντο για την ομάδα του. Θετικότατος στο ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα και ο Παβλένκα, ο οποίος έκανε σημαντικότατες και εντυπωσιακές επεμβάσεις στο πρώτο ημίχρονο, όταν ο Αστέρας ήταν απειλητικός προς την εστία του.

Η σφυρίχτρα: Ο Σιδηρόπουλος έλεγξε αρκετά καλά το παιχνίδι, ενώ στο highlight του σταμάτησε το παιχνίδι στο 57', στην μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Στο 32' έδωσε πέναλτι στον Αστέρα, αλλά κλήθηκε από τους VAR να ξαναδεί τη φάση, με τα ριπλέι να δείχνουν ότι ο Βιετέσκα βρήκε πρώτα την μπάλα πριν ανατρέψει τον Γκιοακίνι.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου, 4-2-3-1): Παβλένκα - Σάστρε, Κεντζιόρα, Βιετέσκα, Μπάμπα – Οζντόεφ (76’ Μεϊτέ), Καμαρά – Ζίβκοβιτς (80’ Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας (76’ Πέλκας), Τάισον (88’ Σορετίρε) – Σαμάτα (76’ Τόμας)

Asteras AKTOR (Παντελίδης, 4-3-3): Τσιντώτας – Γκαρσία (61’ Χουχούμης), Τριανταφυλλόπουλος, Ντελί, Άλβαρες – Τζανδάρης (61’ Γιαμπλόνσκι), Αλάγκμπε (83’ Ζουγλής), Μούμο – Ρετζίς (72’ Καλτσάς), Γκιοακίνι, Χατζηγιοβάνης (72’ Μπιλέ)

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Παπαδάκης, Αρμακόλας

Τέταρτος: Κόκκινος

VAR: Τζήλος, Τσιμεντερίδης

