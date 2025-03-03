Γλίτωσε από του… Αμαρουσίου τα δόντια μετά από απίθανο ματς ο Παναθηναϊκός

Ζορίστηκε αλλά συνέχισε να μη χάνει στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε με σκορ 102-95 επί του Αμαρουσίου στο άδειο λόγω τιμωρίας κλειστό του Αγίου Θωμά, και ανέβηκε στο 19-0 στο πρωτάθλημα, ρίχνοντας τους ηττημένους στο 5-14.

Οι «πράσινοι» μπήκαν πολύ άσχημα στο ματς και βρέθηκαν από νωρίς στο -17 (26-9). Ο Αταμάν επιστράτευσε από νωρίς τη second unit της ομάδας του, με τους Δημήτρη Μωραΐτη, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Ντίνο Μήτογλου να αλλάζουν την εικόνα του αγώνα και να ισορροπούν πολύ γρήγορα το παιχνίδι.

Παρόλα αυτά, το Μαρούσι παρέμεινε στο παιχνίδι και το διεκδίκησε μέχρι τέλους, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει στο φινάλε τις λύσεις χάρη στους Μήτογλου, Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν και να παίρνει τη δύσκολη νίκη, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με δεκάδα και βρέθηκε από νωρίς πίσω με μεγάλη διαφορά.

Για τους νικητές, ο Κέντρικ Ναν μέτρησε 21 πόντους όντας καθοριστικός στο φινάλε. 16 πόντους και 10 ριμπάουντ για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, 15 πόντους και 10 ριμπάουντ για τον Ντίνο Μήτογλου, 13 πόντους και 9 ασίστ για τον Κώστα Σλούκα και 15 πόντους για τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη έγραψε η στατιστική. Πολύ θετικός ο Δημήτρης Μωραΐτης με 8 πόντους και 3 ασίστ σε 7:41 συμμετοχής.

Για το Μαρούσι, που παρέμεινε στην τελευταία θέση και θα δώσει μάχη για την παραμονή, ο Μάρκους Κιν ήταν απίθανος με 29 πόντους, 5/9 τρίποντα και 6 ασίστ, ενώ ο Έλβαρ Φρίντρικσον ακολούθησε στο σκοράρισμα με 16 πόντους. 17/33 τρίποντα μέτρησαν οι γηπεδούχοι!

Στην 20ή αγωνιστική της Stoiximan GBL, το Μαρούσι θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Καρδίτσα (8/3, 18:00), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τον Πανιώνιο (9/3, 17:15).

Το ματς

Το Μαρούσι προηγήθηκε με ωραία λόμπα του Κιν στον Μαντζούκα (2-0), με τον Χουάντσο να πετυχαίνει το πρώτο τρίποντο του αγώνα (2-3). Φρίντρικσον και Γκέιμπριελ αντάλλαξαν λέι απ, ενώ ο Κιν έβαλε μακρινό σουτ για το 7-5. Ο Ισλανδός γκαρντ ακολούθησε με δικό του τρίποντο (10-5), με τον Κιν να πετυχαίνει ένα ακόμη για το 13-5. Ο Αταμάν κάλεσε γρήγορο τάιμ άουτ και τα… έψαλλε στους παίκτες του, όμως το Μαρούσι συνέχισε με τους Κιν και Ρέινολντς να γράφουν το 18-5. Ο Χουάντσο έκοψε το σερί των γηπεδούχων, όμως ο Κιν έβαλε νέο τρίποντο για το 21-7. Ο Ρέινολντς πέτυχε το έκτο σουτ των «κιτρινόμαυρων» από τα 6,75μ., με τον Λάντζεβαϊν να βάζει γκολ φάουλ για το 26-9. Ο Καλαϊτζάκης πέτυχε τρίποντο από τη γωνία (26-12), με τον Γκέιμπριελ να σκοράρει με ωραία ενέργεια για το 26-14. Ο Νοτιοσουδανός πήγε στη γραμμή και έβαλε βολές (26-16), με τον Μπριγκς να πετυχαίνει συνεχόμενα καλάθια και τον Ρέινολντς να γράφει το 32-16. Ο Καλαϊτζάκης έβαλε τρίποντο και διαμόρφωσε το 32-20 της πρώτης περιόδου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρίποντο του Μωραΐτη (32-23), με τον Μήτογλου να σκοράρει δύο συνεχόμενες φορές από κοντά για το 32-27. Ο Κιν έκοψε τη φόρα των «πράσινων» με δύο βολές (34-27), όμως ο Καλαϊτζάκης έβαλε πέντε σερί πόντους για το 34-32. Ο Γιαννόπουλος πέτυχε δύο σερί τρίποντα, τα οποία βρήκαν απάντηση από τους Μωραΐτη και Σλούκα για το 40-38. Ο εξαιρετικός Μωραΐτης ισοφάρισε το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό με λέι απ (40-40), πριν ο Φρίντρικσον απαντήσει στον αιφνιδιασμό για το 42-40. Ο Ναν πήγε στη γραμμή και έγραψε νέα ισοπαλία (42-42), πριν βάλει νέο λέι απ στον αιφνιδιασμό για το 44-44. Ο Κιν με δύσκολο σουτ και ο Φρίντρικσον με βολές έφεραν ξανά μπροστά το Μαρούσι (48-44), πριν ο Χουάντσο μειώσει με φόλοου για το 48-46. Ο Γιαννόπουλος κέρδισε φάουλ και έβαλε τις βολές του (50-46), με τον Ναν να ευστοχεί σε τρίποντο (50-49) και τον Σαμοντούροφ να δίνει προβάδισμα στους «πράσινους» με σκορ 50-51. Ο Χουάντσο με τρίποντο διαμόρφωσε το 52-54 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Μαντζούκας μείωσε από κοντά (54-55), με τον Καλαϊτζάκη να τρέχει στο τρανζίσιον μετά από κλέψιμο του Σλούκα και να σημειώνει το 54-58. Ο Ναν πήγε στη γραμμή και έβαλε μία βολή (54-59), ενώ ο Κιν απάντησε με δύο δικές του για το 56-59. Καλαϊτζάκης και Φρίντρικσον αντάλλαξαν καλάθια, ενώ ο Κιν με λέι απ έβαλε μπροστά το Μαρούσι και πάλι, με σκορ 62-61. Ο Μήτογλου ανέκτησε το «πράσινο» προβάδισμα με λέι απ (62-63), πριν ο Χουάντσο βάλει τρίποντο για το 62-66. Ο Φρίντρικσον απάντησε από μακριά (65-66), με τους Μαντζούκα, Ρέινολντς να βάζουν κι αυτοί μακρινά σουτ για το 71-66. Ο Χουάντσο μείωσε με τρίποντο σε 73-69 στη λήξη της τρίτης περιόδου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Μήτογλου πήρε βολές και έβαλε τη μία για το 73-70. Ο Σλούκας πήγε με τη σειρά του στη γραμμή (73-72), πριν ανταλλάξει τρίποντα με τον Ρέινολντς για το 76-75. Ο Μαντζούκας βρέθηκε αμαρκάριστος στη ρακέτα και έβαλε το καλάθι (78-75), με τον Κιν να γράφει με τρίποντο το 81-77. Ο Μήτογλου μείωσε από κοντά (81-79), πριν σκοράρει ξανά μετά από ωραία ασίστ του Σλούκα για το 81-81. Μαντζούκας και Ναν πέτυχαν από ένα τρίποντο, ενώ ο Νικολαΐδης έβαλε ακόμη ένα μακρινό σουτ για το 87-84. Ο Ναν μείωσε από κοντά (87-86), ενώ ο Όσμαν έβαλε τρίποντο από τη γωνία για το 87-89. Ο Κιν έβαλε δύο σερί τρίποντα και υπέγραψε νέα ισοπαλία (92-92), με δύο βολές του Ναν και ένα παλικαρίσιο καλάθι του Μήτογλου να γράφουν το 92-96. Ο Ναν έβαλε λέι απ και ο Μαντζούκας τρίποντο (95-98), με τον Αμερικανό γκαρντ να πετυχαίνει ένα δύσκολο μακρινό σουτ για το 95-101 και να τελειώνει το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 32-20, 52-54, 73-69, 95-102

