Στο Μοναστηράκι το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας - Το διήμερο event ενόψει τελικού

Σε ρυθμούς τελικού Κυπέλλου με ένα όμορφο διήμερο event θα μπορούν να μπουν οι Έλληνες φίλαθλοι.



Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΕΠΟ και η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, φέρνουν την καρδιά του ποδοσφαίρου στο κέντρο της Αθήνας και σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό Fan Zone στην πλατεία Μοναστηρακίου, το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Μαΐου, από τις 11:00 έως τις 21:00.Λίγες ημέρες πριν τον μεγάλο από τελικό του Κυπέλλου, η Αθήνα “φορά” τα ποδοσφαιρικά της και ετοιμάζεται για ένα διήμερο γιορτής, ενθουσιασμού και διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους.Ύστερα από μια συναρπαστική διαδρομή που πέρασε από Κρήτη, Πάτρα, Πειραιά και Τρίπολη, μεταφέροντας το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson σε όλη τη χώρα, η περιοδεία κορυφώνεται στην ιστορική Πλατεία Μοναστηρακίου. Εκεί, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει μια μοναδική εμπειρία γεμάτη δράση, ποδοσφαιρικό παλμό και διασκέδαση.Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμούς με πλούσια δώρα και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία με μουσική, εκπλήξεις και την ατμόσφαιρα ενός μεγάλου τελικού.Η ΕΠΟ και η Betsson, πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει τον ελληνικό αθλητισμό και να φέρνει τον κόσμο πιο κοντά στη χαρά του παιχνιδιού, προσκαλούν το κοινό σε μια διήμερη εμπειρία γεμάτη πάθος, αθλητισμό και γιορτινή ατμόσφαιρα.Σας περιμένουμε το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Μαΐου, στην καρδιά της Αθήνας, για να ζήσουμε μαζί τον παλμό του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.