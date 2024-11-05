Αταμάν: «Θα μιλήσουμε για τέλειο μπάσκετ όταν κερδίσουμε την Ευρωλίγκα»

Χαρούμενος για τον χαρακτήρα που δείχνει η ομάδα του δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου για την ανανέωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον AKTOR. Ο Τούρκος προπονητής τόνισε, πάντως, πως υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και πως θα μιλήσει για τέλειο μπάσκετ όταν (και όχι… αν) η ομάδα του κερδίσει ξανά την Ευρωλίγκα. Όσο για το πότε θα… καλέσει τους φίλους της ομάδας να πάρουν εισιτήρια για το Final 4, τόνισε χαριτολογώντας πως περιμένει την Ευρωλίγκα να αποφασίσει πρώτα πού θα διεξαχθεί αυτό.

«Πιστεύω πως από πέρσι χτίσαμε μια σπουδαία χημεία όχι μόνο με σπουδαίους παίκτες, αλλά με παίκτες με σπουδαίο χαρακτήρα. Στα αποδυτήρια το κλίμα είναι πάντα θετικό. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε πάντα ή να παίζουμε τέλεια, αλλά αυτή η ομάδα έχει τέτοιον χαρακτήρα που δεν τα παρατά ποτέ, παρά τα προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν και πάντα δίνει το 100%. Πέρσι αλλά και φέτος ως τώρα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Παίξαμε τρία εξαιρετικά εκτός έδρας παιχνίδια, σε τρεις πολύ δύσκολες έδρες. Τώρα παίζουμε στην έδρα μας, αλλά έχουμε μεγάλο σεβασμό στον Ολυμπιακό και τον προπονητή του. Πήραν δύο μεγάλες νίκες απέναντι σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ, γιατί για να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό θα πρέπει να παίξουμε καλό μπάσκετ», ανέφερε ο κόουτς Αταμάν.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης απάντησε:

«Οι ομάδες πάντα πρέπει να βελτιώνονται. Τα αποτελέσματα στα τρία τελευταία δύσκολα ματς ήταν εξαιρετικά, αλλά από πλευράς μπάσκετ πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση. Το τέλειο μπάσκετ φέρνει τέλεια αποτελέσματα, αλλά αυτό μπορείς να το πεις μόνο στο τέλος όταν κερδίζεις την Ευρωλίγκα. Το μπάσκετ είναι τέλειο μόνο όταν παίρνουμε τον τίτλο. Θα μιλήσουμε για τέλειο μπάσκετ όταν κερδίσουμε την Ευρωλίγκα στο τέλος της σεζόν».

Στο μόνιμο ερώτημα για το πότε θα στείλει μήνυμα στον κόσμο να κλείσει εισιτήρια για το Final 4 είπε: «Ξέρω πως θα μου κάνετε πάντα την ίδια ερώτηση. Πρώτα όμως θα πρέπει να μάθουμε πού θα γίνει το Final 4 γιατί δεν έχει αποφασιστεί. Ακόμη δεν ξέρουμε. Όταν μάθουμε πού θα γίνει, τότε θα σας πω (γέλια)».

Για την ανανέωση της συνεργασίας με τον AKTOR είπε: «Μια δυνατή ομάδα απαιτεί δυνατούς συμπαίκτες και ο AKTOR είναι τέτοιος για τον Παναθηναϊκό. Η πρώτη σεζόν της συνεργασίας μας συνδυάστηκε με την επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης, αλλά και με την ανακαίνιση του γηπέδου μας. Το ΟΑΚΑ είναι το πιο όμορφο γήπεδο στην Ευρώπη. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε παρόμοιες επιτυχίες στη συνέχεια. Ο AKTOR είναι μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία και ο Παναθηναϊκός είναι μια κατασκευαστική εταιρεία μπάσκετ, οπότε έχουμε αυτό το κοινό».

Ο γενικός διευθυντής επικοινωνίας του AKTOR, Γιώργος Τσαπρούνης, είπε:

«Ο πρόεδρος θέλει συνεχώς να φτιάχνει κι άλλα πράγματα και ομορφότερα πράγματα. Έγινε εξαιρετική δουλειά μέσα σε τέσσερις μήνες το καλοκαίρι και είμαστε εδώ για να υλοποιήσουμε όλες αυτές τις ιδέες που θα δούμε και στο μέλλον».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.