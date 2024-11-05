Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά ήταν κάτι σαν… τερματοφύλακας στον αγώνα των Σπερς με τους Κλίπερς, καθώς έκανε εννιά τάπες.

Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ, με ύψος 2,24μ. και άνοιγμα χεριών 2,40μ., στη δεύτερη σεζόν του στο ΝΒΑ μετρά ήδη 281 τάπες στην καριέρα του στο πρωτάθλημα, ωστόσο ρεκόρ του παραμένουν τα δέκα μπλοκ που είχε στις 12 Φεβρουαρίου 2024 απέναντι στους Ράπτορς.

Πάντως το ρεκόρ ταπών σε έναν αγώνα απέχει πολύ ακόμη από τον «εξωγήινο», καθώς αυτό είναι οι 17 τάπες του Έλμορ Σμιθ των Λέικερς σε έναν αγώνα με τους Μπλέιζερς από τις 28 Οκτωβρίου 1973.

Συνολικά ο «Γουέμπι» είχε 24 πόντους, 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 9 τάπες, ωστόσο οι Σπερς έχασαν με 113-104 στο LA, παρότι προηγούνται με 40-14 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Πηγή: skai.gr

