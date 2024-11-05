Λογαριασμός
Στην Εθνική ο Μουζακίτης: Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για Αγγλία και Φινλανδία

Με τον νεαρό μέσο του Ολυμπιακού να χρίζεται διεθνής για πρώτη φορά (και τον Αλεξανδρόπουλο να επιστρέφει στις επιλογές) είναι οι κλήσεις του ομοσπονδιακού

Μουζακίτης

Στην εθνική ομάδα για πρώτη φορά στην καριέρα του κλήθηκε ο Χρήστος Μουζακίτης.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντάμειψε της εξαιρετικές εμφανίσεις του νεαρού μέσου με τον Ολυμπιακό, συμπεριλαμβάνοντάς τον στις επιλογές του για τα ματς με Αγγλία και Φινλανδία.

Το ίδιο συνέβη και με τον Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος επανέρχεται στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα (ως μια ακόμα λύση στα χαφ), ενώ ο μόνος που απουσιάζει σε σχέση με τις προηγούμενες κλήσεις είναι ο Χατζηγιοβάνης λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικά οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς για τα δυο τελευταία παιχνίδια του Nations League:

