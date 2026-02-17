Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία του Final 8 στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού

Ένα εντυπωσιακό Μαρούσι, νίκησε κατά κράτος τον Άρη και έκανε δικό του πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας!

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία του Final 8 στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού, ενώ στη συνέχεια είχε τις απαντήσεις στις αντιδράσεις του Άρη, για να πάρει τη νίκη με 87-80!

Έτσι, το Allwyn Final 8 ξεκίνησε με το Μαρούσι να κάνει τη μεγάλη έκπληξη, περιμένοντας πλέον στα ημιτελικά όποια εκ των Ολυμπιακού ή ΑΕΚ πάρει την πρόκριση από το βραδινό (20:00) ζευγάρι.

Κορυφαίοι για τους νικητές, οι οποίοι είχαν 6 παίκτες οι οποίοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων, ήταν οι Καλαϊτζάκης (17π), Ντε Σόουζα (16π, 6 ριμπ), Κινγκ (11π, 11 ασίστ), Κουζέλογλου (11π, 5 ριμπ), Γιαννόπουλος (10π) και Γουίλιαμς (10π, 6 ριμπ). Για τον Άρη, δεν ήταν αρκετές οι προσπάθειες των Νουά (19π, 6 ριμπ), Τζόουνς (13π) και Μήτρου-Λονγκ (12π, 4 ασίστ).

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με το Μαρούσι να πατά καλύτερα στο παρκέ και να προηγείται με 8-2 χάρη σε τρίποντα των Κινγκ και Κουζέλογλου, ενώ ο δεύτερος με καλάθι-φάουλ διαμόρφωσε το 11-4. Το Μαρούσι ξέφυγε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά με τον Κινγκ να κάνει το 17-6, ενώ η υπέρ του διαφορά έφτασε μέχρι και το 22-8 με ένα τρίποντο του Περάντες, πριν ο Μήτρου-Λονγκ μειώσει για το 22-13 της πρώτης περιόδου.

Ο Άρης αντεπιτέθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, φέρνοντας το ματς στο 26-25 με σερί του 12-4, ενώ παρέμεινε κοντά μέχρι το 35-32, για να ακολουθήσει η απάντηση του Αμαρουσίου, που έκλεισε το ημίχρονο όντας μπροστά με 48-38!

Ο Νουά με τρίποντό του μείωσε σε 48-41, ενώ Χάρελ και Μπράις έφεραν τον Άρη στο – 4 (50-46), ενώ λίγο αργότερα Νουά και Μήτρου-Λονγκ διαμόρφωσαν το 54-52. Ωστόσο, το Μαρούσι παρέμεινε μπροστά στο σκορ, κλείνοντας μάλιστα και την τρίτη περίοδο με προβάδισμα 6 πόντων (64-58).

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 48-38, 64-58, 87-80

