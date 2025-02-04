Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εντυπωσιακό μεταγραφικό φινάλε για την Άστον Βίλα, πήρε και τον Ντισασί

Τα χρώματα της Άστον Βίλα θα φοράει ο Άξελ Ντισασί ο οποίος αποχωρεί ως δανεικός από την Τσέλσι.

Άστον Βίλα: Εντυπωσιακό μεταγραφικό φινάλε, πήρε και τον Ντισασί

Η φετινή χειμερινή μεταγραφική περίοδος της Άστον Βίλα ήταν το λιγότερο εντυπωσιακή. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι ανακοίνωσε τους Μάρκους Ράσφορντ, Μάρκο Ασένσιο, Ντόνιελ Μάλεν και πλέον Άξελ Ντισασί.

Η Άστον Βίλα έψαχνε έναν παίκτη για να ενισχύσει την αμυντική της γραμμή και ο 26χρονος Γάλλος ήταν ο εκλεκτός.

Τη φετινή χρονιά με την Τσέλσι ο Ντισασί έχει αγωνιστεί συνολικά 17 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, με τον ίδιο να ψάχνει τρόπο για να βρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής.

Οι «μπλε» δεν μπορούσαν να του εγγυηθούν ότι θα αναλάβει έναν πιο ενεργό ρόλο στην ομάδα, έτσι και αυτός επέλεξε να αποχωρήσει με μορφή δανεισμού από το Λονδίνο με σκοπό να πάρει παιχνίδια στα πόδια του, κάτι το οποίο και εκμεταλλεύτηκε η Άστον Βίλα που τον έντυσε στα μοβ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άστον Βίλα Premier League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark