Άστον Βίλα: Εντυπωσιακό μεταγραφικό φινάλε, πήρε και τον Ντισασί

Η φετινή χειμερινή μεταγραφική περίοδος της Άστον Βίλα ήταν το λιγότερο εντυπωσιακή. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι ανακοίνωσε τους Μάρκους Ράσφορντ, Μάρκο Ασένσιο, Ντόνιελ Μάλεν και πλέον Άξελ Ντισασί.



Η Άστον Βίλα έψαχνε έναν παίκτη για να ενισχύσει την αμυντική της γραμμή και ο 26χρονος Γάλλος ήταν ο εκλεκτός.



Τη φετινή χρονιά με την Τσέλσι ο Ντισασί έχει αγωνιστεί συνολικά 17 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, με τον ίδιο να ψάχνει τρόπο για να βρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής.



Οι «μπλε» δεν μπορούσαν να του εγγυηθούν ότι θα αναλάβει έναν πιο ενεργό ρόλο στην ομάδα, έτσι και αυτός επέλεξε να αποχωρήσει με μορφή δανεισμού από το Λονδίνο με σκοπό να πάρει παιχνίδια στα πόδια του, κάτι το οποίο και εκμεταλλεύτηκε η Άστον Βίλα που τον έντυσε στα μοβ.

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Axel Disasi from Chelsea. pic.twitter.com/bjApaDCMDJ February 4, 2025

