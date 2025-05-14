Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΟΦΗ… μετακομίζει στην Αθήνα

Στο κατώφλι της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής στιγμής του τα τελευταία 35 χρόνια βρίσκεται ο ΟΦΗ και ολόκληρη η Κρήτη σείεται στον ρυθμό του τελικού Κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακό.



Οι «ασπρόμαυροι» δεν θα είναι μόνοι τους στο ΟΑΚΑ: 17.755 φίλοι της ομάδας θα βρεθούν στο πλευρό τους, σε μια από τις πιο μαζικές μετακινήσεις οπαδών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Η ανυπομονησία, η συναισθηματική φόρτιση και το πάθος των Ομιλητών κορυφώνονται όσο πλησιάζει η ώρα της μεγάλης μάχης. Με πλοία, αεροπλάνα, πούλμαν και κάθε μέσο, οι φίλοι του ΟΦΗ ετοιμάζονται για μια αστραπιαία εξόρμηση στην Αθήνα – ένα ταξίδι καρδιάς, πίστης και ονείρου.



Για πολλούς, αυτός ο τελικός είναι κάτι περισσότερο από ένας αγώνας. Αποτελεί ευκαιρία για ιστορική διάκριση, για την κατάκτηση ενός τίτλου και για να γραφτεί μια νέα, χρυσή σελίδα στην πορεία του συλλόγου. Κι αν το ΟΑΚΑ δεν γεμίσει αριθμητικά, είναι βέβαιο πως θα γεμίσει με τη φωνή, το πάθος και την ψυχή των Κρητικών.

