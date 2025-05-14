Λογαριασμός
Προμηθέας-Παναθηναϊκός: Κλειδώνει την πρόκριση και… φεύγει για Άμπου Ντάμπι

Ο Προμηθέας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Πάτρα στον δεύτερο ημιτελικό της GBL, με τους «πράσινους» να θέλουν να ξεμπερδεύουν ενόψει Άμπου Ντάμπι  

Χουάντσο

Προμηθέας και Παναθηναϊκός κοντράρονται για δεύτερη φορά (14/5, 20:15 / ΕΡΤ3), αυτήν τη φορά στην Πάτρα, στο Game 2 της ημιτελικής σειράς της GBL. Οι «πράσινοι», μετά την πολύ άνετη επικράτησή τους τη Δευτέρα με σκορ 101-69, θέλουν να κάνουν το 2Χ2 και να «κλειδώσουν» από απόψε την παρουσία τους στους τελικούς του πρωταθλήματος, ώστε να αρχίσουν άμεσα την προετοιμασία τους για το Final 4 της Ευρωλίγκας στο Άμπου Ντάμπι.

Οι Πατρινοί, στον αντίποδα, θα ψάξουν την ισοφάριση στην έδρα τους, ώστε να στείλουν τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι, στο ΟΑΚΑ, την Παρασκευή.

Στο Game 1, ο Εργκίν Αταμάν μοίρασε το rotation, ενώ ξεχώρισαν οι Σλούκας και Ερνανγκόμεθ. Από την άλλη, o Προμηθέας έπαιξε χωρίς δύο βασικούς περιφερειακούς, και μετά από πάρα πολύ καιρό απραξίας, κάτι, μάλιστα, που σχολίασε και ο Ηλίας Παπαθεοδώρου.

Οι διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση απόψε είναι Τσιμπούρης, Μπακάλης, Τεφτίκης, ενώ κομισάριος θα είναι ο Κ. Σπυρόπουλος.

