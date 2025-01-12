Είναι από εκείνες τις στιγμές που το Κύπελλο Αγγλίας δείχνει πόσο τρομερά ρομαντικό παραμένει, όταν μια ομάδα μη επαγγελματικής κατηγορίας του αγγλικού πρωταθλήματος, υποδέχεται κάποιο από τα «θηρία» της Premier League.

Οι ποδοσφαιριστές της Τάμγουορθ ήταν εκείνοι που επιστρατεύθηκαν για να κλείσει ένα κενό στα δίχτυα της μιας εστίας του Lamb Ground, με τον έναν ν’ ανεβαίνει στους ώμους του άλλου προτού αρχίσουν να παίζουν μπάλα!

Και μπορεί στο φινάλε να ήρθε ήττα και αποκλεισμός με το τελικό 3-0 της Τότεναμ, αλλά το γεγονός πως τα «σπιρούνια» χρειάστηκαν την παράταση για να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ομάδας από τη National League, αποτελεί τιμή για τους ηττημένους.

A delayed start at the Lamb Ground due to a net issue, but the Tamworth players pitched in to fix it with tape...



The magic of the FA Cup ✨ pic.twitter.com/hA95yUuJ5h — Sky Sports Football (@SkyFootball) January 12, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.