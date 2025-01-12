Λογαριασμός
Επικό σκηνικό στο Κύπελλο Αγγλίας: Ανέβηκε στους ώμους συμπαίκτη του να φτιάξει τα δίχτυα

Δυο ποδοσφαιριστές της Τάμγουορθ επιστρατεύτηκαν για τη διόρθωση του προβλήματος στα δίχτυα μιας εστίας πριν από την έναρξη του ματς με την Τότεναμ

Κύπελλο Αγγλίας

Είναι από εκείνες τις στιγμές που το Κύπελλο Αγγλίας δείχνει πόσο τρομερά ρομαντικό παραμένει, όταν μια ομάδα μη επαγγελματικής κατηγορίας του αγγλικού πρωταθλήματος, υποδέχεται κάποιο από τα «θηρία» της Premier League.

Οι ποδοσφαιριστές της Τάμγουορθ ήταν εκείνοι που επιστρατεύθηκαν για να κλείσει ένα κενό στα δίχτυα της μιας εστίας του Lamb Ground, με τον έναν ν’ ανεβαίνει στους ώμους του άλλου προτού αρχίσουν να παίζουν μπάλα!

Και μπορεί στο φινάλε να ήρθε ήττα και αποκλεισμός με το τελικό 3-0 της Τότεναμ, αλλά το γεγονός πως τα «σπιρούνια» χρειάστηκαν την παράταση για να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ομάδας από τη National League, αποτελεί τιμή για τους ηττημένους.

