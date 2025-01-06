Ξεπέρασε και τον Νοβίτσκι ο Λεμπρόν

Ο Λεμπρόν Τζέιμς σκαρφάλωσε στην τέταρτη θέση όλων των εποχών σε αγώνες στο ΝΒΑ. Με τη συμμετοχή του στην ήττα των Λέικερς από τους Ρόκετς (119-115), ο «βασιλιάς» έφτασε τα 1.523 παιχνίδια κανονικής περιόδου και άφησε πίσω του τον μεγάλο Ντιρκ Νοβίτσκι.

Πλέον ο 40χρονος σούπερ σταρ, που είναι ήδη πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ, υπολείπεται μόνο των Βινς Κάρτερ (1.541), Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ (1.560) και Ρόμπερτ Πάρις (1.611).

Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι ήδη πρώτος σε συνολικές συμμετοχές στο ΝΒΑ, δηλαδή σε κανονική περίοδο και playoffs, με 1.811, έχοντας 1.797.

