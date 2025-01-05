Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Πάει για μαγνητική ο Σλούκας

Ο Παναθηναϊκός νίκησε άνετα με σκορ 100-81 τον ΠΑΟΚ και παρέμεινε αήττητος στη Stoiximan GBL, όμως έχει και πάλι έναν λόγο να ανησυχεί.

Συγκεκριμένα, παρόλο που αρχικά ήταν μέλος της 12άδας, ο Κώστας Σλούκας έμεινε εκτός καθώς αισθάνθηκε σφίξιμο στη γάμπα, με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να παίρνει τη θέση του.

Μάλιστα, ο αρχηγός των «πράσινων» θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος αλλά και το ενδεχόμενο απουσίας σε άλλα παιχνίδια. Υπενθυμίζουμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη (09/01) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Παρτίζαν για την Ευρωλίγκα.

«Ήταν έκπληξη και για μένα γιατί συνέβη στην προθέρμανση. Είχε ενοχλήσεις στη γάμπα. Θα πάει για μαγνητική και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα για να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος τις επόμενες ημέρες», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν για τον Σλούκα στη συνέντευξη Τύπου μετά τον ΠΑΟΚ.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι εκτός με τον ΠΑΟΚ έμεινε ο Τζέριαν Γκραντ, που είχε αντιμετωπίσει ενοχλήσεις στον δεξιό αστράγαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βίρτους. Η κατάσταση του Αμερικανού γκαρντ, πάντως, δεν εμπνέει ανησυχία, όπως τόνισε και ο Αταμάν: «Εχει επίσης πρόβλημα. Χθες μου είπαν οι γιατροί να μην το χρησιμοποιήσω σήμερα. Πιστεύω κατά 90% θα είναι παρών στην προπόνηση της Τρίτης».

